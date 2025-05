Vance: Ne bomo se vmešavali sredi vojne, ki ni naša stvar

Zaradi povečanih napetosti s Pakistanom je Indija začasno za letalski promet zaprla 24 letališč v regijah na severu in zahodu, poroča Washington Post. "V obvestilih potnikom so ključne domače letalske družbe sporočile, da so začasno do sobote prekinjeni njihovi leti z letališč, med katerimi so Amritsar v severnem Pandžabu in Srinagar v indijskem Kašmirju, ki meji s Pakistanom," je v sporočilu za javnost potrdilo indijsko ministrstvo za civilno letalstvo.

Samo nizkocenovnik IndiGo, največja indijska letalska družba, je v sredo odpovedala 165 letov, podobno število letov sta odpovedali tudi družbi Air India in Air India Express.