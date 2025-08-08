Svetli način
Tujina

Buren telefonski pogovor: Trump naj bi kričal na Netanjahuja

Washington, 08. 08. 2025 14.43 | Posodobljeno pred 20 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
L.M.
Komentarji
12

Napetosti med Izraelom in ZDA naraščajo zaradi izraelskih načrtov za kopensko operacijo v Gazi. Načrti vključujejo prevzem nadzora nad Gazo, reševanje talcev in povečanje humanitarne pomoči. Po poročanju ameriških medijev naj bi izraelski načrti sprožili buren klic med izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem in predsednikom ZDA Donaldom Trumpom.

Po poročanju ameriških uradnikov, ki so si ogledali komercialne satelitske posnetke, izraelska vojska ob meji z Gazo premika enote in formacije, značilne za skorajšnjo veliko kopensko ofenzivo. Varnostni kabinet Izraela je odobril načrt za prevzem nadzora nad Gazo, ki pa ne vključuje popolne okupacije območja, o kateri je Benjamin Netanjahu govoril v preteklosti.

Ameriški NBC News poroča, da bi možna operacija lahko zajemala reševanje talcev, ki jih drži Hamas, ter razširitev humanitarne pomoči na območjih zunaj bojišč. Izraelske kopenske operacije v Gazi potekajo že od 27. oktobra 2023, z občasnimi prekinitvami med dvema premirjema. Netanjahu je v intervjuju poudaril, da Izrael ne želi trajno upravljati Gaze, temveč vzpostaviti varnostni pas in odstraniti Hamas z oblasti.

Benjamin Netanjahu
Benjamin Netanjahu FOTO: AP

Napetosti med ZDA in Izraelom so se zaostrile konec julija, ko je prišlo do burnega telefonskega pogovora med Netanjahujem in Donaldom Trumpom glede humanitarnih razmer v Gazi. Zasebni telefonski pogovor naj bi se sprevrgel v kričanje zaradi zaskrbljenosti Bele hiše glede resnične lakote v Gazi, so povedali visoki ameriški uradnik, dva nekdanja ameriška uradnika in zahodni uradnik, ki so bili seznanjeni s to zadevo, poroča NBC News. Trump naj bi izraelskega premierja opozoril, da obstajajo dokazi o resnični lakoti med prebivalci, medtem ko je Netanjahu trdil, da gre za propagando Hamasa.

Na vprašanje novinarjev, ali bi podprl izraelsko okupacijo Gaze, je Trump odgovoril, da se osredotoča na to, da ljudem tam zagotovi hrano. Glede vojaške okupacije je dejal: "Resnično ne morem reči. To bo v veliki meri odvisno od Izraela."

Tiskovna predstavnica Bele hiše Anna Kelly je za NBC News povedala: "Ne komentiramo zasebnih pogovorov predsednika. Predsednik Trump se osredotoča na vrnitev vseh talcev in oskrbo ljudi v Gazi."

Donald Trump
Donald Trump FOTO: AP

 Humanitarna pomoč Gazi poteka prek Gaza Humanitarian Fund (GHF), ki od maja deluje le na določenih distribucijskih točkah. Po podatkih ZN je bilo do konca julija med iskanjem hrane ubitih več kot 1.000 Palestincev, kar je dodatno povečalo mednarodne kritike, piše NBC News. ZDA in Izrael se soočata s pritiskom držav, kot so Združeno kraljestvo, Francija in Kanada, ki napovedujejo priznanje palestinske države na septembrskem zasedanju Generalne skupščine ZN.

Kljub pritiskom mednarodne skupnosti izraelski uradniki menijo, da Hamas ni pripravljen na pogajanja o izpustitvi talcev in da je vojaška ofenziva najbolj verjetna možnost. Po informacijah virov se večina talcev sicer nahaja v osrednjem delu Gaze.

Izrael Gaza ZDA Netanjahu Trump
Naslednji članek

50 milijonov za informacije o 'enem največjih trgovcev z mamili na svetu'

Naslednji članek

Nemčija deloma prepoveduje izvoz vojaške opreme v Izrael

