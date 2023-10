Napetosti med Rusijo in ZDA zaradi jedrskega orožja vse večje

Dodatno se odnosi zaostrujejo med Rusijo in ZDA, saj namerava Moskva preklicati ratifikacijo Pogodbe o celoviti prepovedi jedrskih poskusov. ZDA so seveda nemudoma Rusijo obtožile, da ogroža globalno normo, iz Moskve pa so sporočili, da to ne pomeni, da nameravajo nadaljevati z jedrskimi poskusi. Ob tem se je oglasil še ruski prijatelj, beloruski predsednik, ki je dejal, da Rusijo k uporabi jedrskega orožja spodbujajo nihče drug kot ZDA.

Ruski odposlanec, Mihail Uljanov, pri Organizaciji za pogodbo o celoviti prepovedi jedrskih poskusov je nedavno sporočil, da bo Moskva preklicala ratifikacijo pogodbe, na kar se je Washington odzval z veliko mero zgroženosti. Ta poteza Moskve predstavlja dodatna zaostrovanja in spore med največjima svetovnima jedrskima silama, navaja Guardian. Uljanov, je sicer na portalu X, prej znanemu kot Twitter, sporočil, da to sicer ne pomeni, da nameravajo nadaljevati z jedrskimi poskusi. "Cilj je biti enakopraven z ZDA, ki so pogodbo podpisale, vendar je niso ratificirale," je zapisal. Kar je sicer res, ZDA niso ratificirale pogodbe, vendar pa od leta 1992 spoštujejo moratorij na poskusne eksplozije jedrskega orožja, ki ga, ne nameravajo opustiti. icon-expand RS-24 Yars (SS-27 Mod 2) je medcelinska balistična raketa s termonuklearnim orožjem. FOTO: Shutterstock "Komentarji veleposlanika Uljanova so nas vznemirili," je dejal tiskovni predstavnik ameriškega zunanjega ministrstva. "Takšna poteza katere koli države pogodbenice po nepotrebnem ogroža globalno normo o prepovedi testiranja jedrskih eksplozivov." Nezadovoljen s to odločitvijo je tudi izvršni sekretar Organizacije za pogodbo o celoviti prepovedi jedrskih poskusov, Robert Floyd. Za Guardian je poudaril, da je zelo zaskrbljujoče, če katera koli izmed držav razmišlja o preklicu ratifikacije. Ideja o preklicu pa je prišla iz samega vrha Kremlja, ruski predsednik Vladimir Putin je namreč le dan pred tem predlagal preklic, ker bi se tako lahko enačili z ZDA. Sicer pa ni želel povedati, ali to pomeni, da bodo zdaj začeli s poskusi ali ne. PREBERI ŠE 'Rusija bo prisiljena uporabiti jedrsko orožje, če bo ukrajinska protiofenziva uspešna' Vsak ruski jedrski poskus, piše Guardian, bi sicer bil prvi po letu 1990, ko ga je nazadnje izvedla Sovjetska zveza. Če bi ponovno izvedli testiranje, bi to povsem uničilo napredek na področju neširjenja jedrskega orožja po hladni vojni. Sicer pa omembe jedrskega orožja v Rusiji niso novost, Putin in drugi uradniki že vse od kar se je začela invazija na Ukrajina pogosto opozarjajo na jedrski arzenal države, ki je obenem tudi največji na svetu, da bi druge države odvrnili od pomoči Ukrajini. Preklic ratifikacije, se bo po besedah predsednika države dume, Vjačeslava Volodina, zgodil prav hitro, takoj ko bo uspel preučiti, ali je to res potrebna poteza. So se poskusi že začeli? Prejšnji teden je Mihail Kovalčuk, tesen Putinov sodelavec in vodja raziskovalnega centra Kurčatovega inštituta, dejal, da bi lahko Rusija "vsaj enkrat" izvedla jedrski poskus na Novi Zemlji, arktičnem otočju, kjer je Sovjetska zveza izvajala testiranje. Satelitske slike, ki jih je prejšnji mesec objavil Inštitut za mednarodne študije Middlebury v Montereyu so tudi pokazale gradbeno dejavnost na tem območju. Putin je nedavno tudi potrdil, da so uspešno preizkusili raketo Burevestnik na jedrski pogon. "Ruski jedrski poskus v bližnji prihodnosti bi bil zadnji v nizu jedrskih signalov, povezanih z vojno v Ukrajini, ki se pogosto pojavijo, ko se Rusija sooča z izgubami na bojišču," je dejala Heather Williams, direktorica projekta o jedrskih vprašanjih pri Center za strateške in mednarodne študije za Guardian. Kot je poudarila, je treba te grožnje jemati resno. Lukašenko poudaril, da ZDA potiskajo Rusijo k uporabi jedrskega orožja Velik Putinov prijatelj beloruski predsednik Aleksander Lukašenko je dejal, da ZDA z oboroževanjem Ukrajine potiskajo Rusijo k uporabi jedrskega orožja, poroča CNN. "Dobivam vtis – ponavljam, da je to moje mnenje –, da Američani Ruse potiskajo k uporabi najstrašnejšega orožja. Oborožujejo Volodimirja Oleksandroviča Zelenskega in njegovo vojsko ter zagotavljajo rakete dolgega dosega. Celo rakete, ki lahko letijo 300 km," je dejal Lukašenko med obiskom vojaškega objekta v regiji Brest. Lukašenko je dodal, da bi se Moskva morala odzvati, če bi taka raketa zadela rusko ozemlje. icon-expand Vladimir Putin in Aleksander Lukašenko na srečanju v ruskem mestu Sankt Petersburg FOTO: AP Američani se seveda ne bojijo za svojo varnost, je dodal, saj so na drugi strani sveta. Lukašenko je komentiral tudi negotovo usodo pomoči ameriškega kongresa Ukrajini in jo označil za signal Ukrajini, "naj pohiti, razširi obseg protiofenzive in tja pošlje več mladih moških". "To je zdaj povsod v medijih. Zelenskemu očitajo počasen tempo v protiofenzivi. Protiofenziva je bila neuspešna," je dejal Lukašenko in zatrdil, da v boju sodelujejo samo starejši moški.