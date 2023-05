Na severu Kosova šok granate in solzivec, srbska vojska v bojni pripravljenosti

Predsednik Aleksandar Vučić je izdal ukaz o dvigu najvišje bojne pripravljenosti srbske vojske. V poslopja lokalnih samouprav v Kosovski Mitrovici, Leposaviću, Zubinem Potoku in Zvečanu je z džipi namreč prispelo več kot deset pripadnikov kosovske specialne policije, na vhodih v zgradbe pa so se zbrani občani spopadli s policijo. V Leposaviću so postavljene barikade.

Na severu Kosova in Metohije razmere postajajo vse bolj napete, še posebej po imenovanju Erdena Atića za prvega albanskega župana iz vrst stranke Kurtija. Župan občine Zubin Potok je postal Izmir Zećiri, ki je na volitvah 23. aprila dobil 197 glasov, volilo pa je le nekaj več kot tri odstotke ljudi in samo 13 pripadnikov srbske skupnosti. Te napetosti povzročajo zaskrbljenost med Srbi, ki se vse bolj bojijo represije, provokacij in možnosti spopadov pod Kurtijevim režimom.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Zaradi agresije, ki naj bi jo nad srbskim narodom izvajala specialna policija Albina Kurtija v Zvečanu, Zubinom Potoku in Leposaviću, je srbski predsednik Aleksandar Vučić izdal ukaz o dvigu bojne pripravljenosti srbske vojske na najvišjo raven, poroča Telegraf. Vojski je ukazal, naj se takoj premakne proti Kosovu in Metohiji, Nato pa je pozval, naj nujno ustavi nasilje nad Srbi. Obrambni minister Miloš Vučević je potrdil, da je Vučić podpisal ukaz o povečanju bojne pripravljenosti in dodal, da so razmere na Kosovu in v Metohiji dramatične.

icon-expand Albin Kurti FOTO: AP

"Vse, na kar je predsednik Vučić dneve in tedne opozarjal, da Priština nadaljuje v smeri eskalacije in izvajanja terorja nad srbsko skupnostjo, predvsem na severu Kosova in Metohije, ter opozarjal mednarodno skupnost in posrednike v dialogu med Prištino in Beogradom, se je žal izkazalo za resnično," je za TV Pink povedal Vučević. "Nekdo mora razumeti, da nas to, kar počne Albin Kurti, vodi k rdečim črtam, k popolnemu propadu dialoga, vodi k nemirom na terenu," je dejal Vučević.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Vučević je poudaril, da bo ministrstvo za obrambo, torej srbska vojska, izvršila ukaz predsednika republike in naredila tisto, kar se od nje pričakuje, da bo tam, kjer je najtežje, in brani svobodo in neodvisnost republike Srbije, svobodo vseh njenih državljanov, pravico do življenja, pravico do lastnine vseh njenih državljanov. Minister je Srbom na Kosovu in v Metohiji dejal, naj bodo ne glede na napetost razmer čim bolj mirni, v smislu, da ne nasedajo provokacijam, da ne dovolijo scenarija, po katerem bi jih prikazovali kot neke kriminalne združbe ali huligane, ker je jasno, da se dogaja institucionalni teror na ozemlju Kosova in Metohije nad srbsko skupnostjo. Na družbenih omrežjih se je oglasil tudi poslanec Evropskega parlamenta, Matjaž Nemec in zapisal, da z zaskrbljenostjo spremlja razmere na Kosovu in v Srbiji ter da je edina pot naprej miren dialog. V Zvečanu, Leposaviću in Zubinem Potoku danes napetosti rastejo Opoldne so se v treh občinah na severu Kosova z večinsko srbskim prebivalstvom oglasile sirene. Najprej v Zubinem Potoku, potem ko je novi župan Izmir Zećiri zahteval posredovanje policije pri vstopu v zgradbo občine. Zatem so se oglasile še sirene v Leposaviću in Zvečanu, tam pa so se nato po poročanju srbske nacionalne televizije RTS začeli zbirati prebivalci. Vstop v zgradbo občine v Zvečanu so po poročanju RTS blokirali tamkajšnji zaposleni. Ko je v zgradbo hotela vstopiti kosovska policija, so se temu uprli, policija pa je odgovorila s solzivcem in dimnimi bombami. V bližini stavbe je bilo slišati tudi strele, zbrani prebivalci pa so poškodovali več policijskih avtomobilov. Ob vhodu in izhodu do središča Leposavića, kjer stoji zgradba občine, so prebivalci postavili tovornjake. Po poročanju mreže Radio Slobodna Evropa je stanje trenutno mirno, še vedno pa so pred zgradbami občin tako policija kot prebivalci.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V Leposaviću se je po zvoku siren, ki so napovedovale prihod specialne policije, na trgu pred občino začelo zbirati veliko občanov, ki so blokirali promet na obeh straneh dovoza do občine. Kosovska policija je sporočila, da "novoizvoljenim županom pomaga uveljavljati pravico do dela v uradnih občinskih stavbah". Pripadniki srbske skupnosti so blokirali tudi vhod v stavbo občine Zvečan, policisti pa so v upanju, da jih bodo pregnali, na njih začeli metati solzivec in šok granate. Kot poroča RTS, naj bi prišlo do spopada med zbranimi Srbi in kosovsko policijo. Zažgano naj bi bilo eno izmed policijskih vozil. Na licu mesta naj bi bili tudi pripadniki KFOR, ampak do sedaj niso posegli v konflikt.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V zgradbo občine Zubin Potok pa je uspelo priti novemu županu Zećiriju. Tudi tam so ljudje blokirali vstop, vendar so jih s pomočjo solzivca uspešno pregnali. Eden izmed prisotnih Aleksandar Arsenijević iz iniciative "Srpski opstanak" je pojasnil, da je kosovska policija solzivec najprej usmerila na ženske, pozneje pa še na moške. "Bil sem dezorientiran, odvlekli so me med dva avtomobila in me tam začeli udarjati." V nemirih je bilo poškodovanih najmanj deset ljudi, ki so jih prepeljali v bolnišnico v Severni Mitrovici, severnem delu Kosovske Mitrovice, kjer živi večinsko srbsko prebivalstvo. Po besedah namestnice bolnišnice Danice Radomirović nihče od poškodovanih ni v življenjski nevarnosti.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Kosovske oblasti so medtem po poročanju mreže Radio Slobodna Evropa za nemire okrivile "kriminalne in nelegalne strukture". "Nasilje ne bo prevladalo. Srbija je v celoti odgovorna za eskalacijo," je na Twitterju zapisal vodja kabineta kosovske predsednice Bljerim Velja. Združene države Amerike so obsodile današnjo akcijo kosovskih oblasti in zahtevale takojšnjo prekinitev nasilja. "Združene države Amerike obsojajo dejanje kosovskih oblasti za dostop do občinskih zgradb na severu Kosova. Današnje nasilne ukrepe je treba takoj ustaviti," je na družbenih omrežjih zapisal ameriški veleposlanik v Prištini Jeffrey Hovenier. Ameriški veleposlanik v Prištini Hovenier je že pred dnevi pred zaprisego županov dejal, da se ZDA ne zdi dobra ideja na silo vstopati v občinske stavbe. Hovenier je po srečanju s premierjem Kurtijem dejal, da se je treba izogibati konfliktom in dejanjem, ki vodijo do povečanja napetosti na severu Kosova. Lokalne volitve srbska skupnost bojkotirala Lokalne volitve v štirih občinah na severu Kosova so potekale konec aprila večinoma brez udeležbe srbske skupnosti, ki je volitve bojkotirala. Gibanje Samoodločba kosovskega premierja Albina Kurtija je razglasilo zmago v občinah Leposavić in Severna Mitrovica. V Zvečanu in Zubinem Potoku so zmagali kandidati Demokratske stranke Kosova. Na Severu Mitrovice je zmagal Erden Atić, v Leposaviću Ljuljzim Hetemi, v Zvečanu Ilir Peci, v Zubinem Potoku pa Zećiri.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke