Napetosti naraščajo: na Bližnji vzhod še ena ameriška vojaška ladja

Ugibanja, da bi ZDA lahko izvedle nov napad na Iran, se še naprej širijo. Kot kažejo spletni sledilniki plovilom v zračnem in pomorskem prometu, ameriška vojska očitno pospešeno pomika sile proti Bližnjemu vzhodu. Spletna stran za sledenje plovilom MarineTraffic je včeraj tako kazala, da se je ameriški raketni rušilec USS Delbert D Black premaknil iz Sredozemskega morja – plul je skozi Sueški prekop proti Arabskemu morju. Tam naj bi bilo zdaj že vsaj deset ameriških vojaških ladij, vključno z letalonosilko USS Abraham Lincoln. Neimenovan ameriški uradnik je v torek za BBC potrdil, da je letalonosilka v regiji, čeprav se na straneh za sledenje ni pojavila že več kot teden dni. Danes zgodaj zjutraj se je na spletnem sledilniku zračnim plovilom sicer prikazalo tudi letalo ameriške mornarice Osprey, ki je letelo proti Omanu. Ospreyi so transportna letala z nagibnim rotorjem, ki lahko vzletajo in pristajajo vertikalno kot helikopterji, letijo pa kot letala. Njihova baza je (tudi) na letalonosilki Abraham Lincoln. Enemu od teh plovil je bilo moč slediti tudi v torek. Svoj položaj je začelo oddajati ob obali Omana, kar bi lahko nazakovalo na to, da se ameriška letalonosilka nahaja na tem območju, piše BBC.

Vodeni raketni rušilec USS Delbert D. Black med plovbo po Sredozemskem morju decembra 2023. FOTO: Profimedia

Washington v zadnjem času zaradi nenehne zaskrbljenosti glede iranskih jedrskih ambicij stopnjuje pritisk na Teheran. Ameriški predsednik Donald Trump je sicer nedavno dejal, da je ameriško vojsko pred obalo Irana poslal "za vsak slučaj". "Ob Iranu imamo veliko armado. Večjo kot v primeru Venezuele," je izjavil v ponedeljek.

Turčija pripravljena posredovati v sporu

Pomoč pri reševanju napetosti med Washingtonom in Teheranom pa bo zdaj očitno ponudila Turčija. To naj bi uradno storila jutri, med obiskom iranskega zunanjega ministra Abasa Aragčija, je povedal vir iz turškega zunanjega ministrstva. Ankara naj bi sicer prav tako razmišljala o okrepitvi varnosti na svoji meji.

Po navedbah vira bo turški zunanji minister Hakan Fidan na srečanju iranskemu kolegu povedal, da Turčija nasprotuje napadom na Iran in da je pripravljena prispevati k reševanju trenutnih napetosti z ZDA. V primeru napada ZDA na Iran pa bi Turčija lahko sprejela ukrepe za okrepitev varnosti na meji s sosednjim Iranom, je še povedal vir. Tudi Rusija je danes izjavila, da je v sporu med Teheranom in Washingtonom še vedno prostor za pogajanja. "Vsaka uporaba sile lahko v regiji povzroči le kaos in bo imela zelo nevarne posledice," je dodal predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Napeti odnosi med Washingtonom in Teheranom so se dodatno zaostrili po nedavnih protestih v Iranu, ki so jih oblasti krvavo zatrle. Predsednik ZDA Trump je namreč sredi meseca zagrozil z vojaškim posredovanjem v primeru nadaljevanja nasilja nad protestniki. Trump trenutno preučuje možne ukrepe proti Iranu, ki vključujejo napade na varnostne sile in vodstvo, da bi spodbudil proteste. Po navedbah dveh ameriških virov naj bi si predsednik ZDA želel ustvariti pogoje za spremembo režima v Iranu.

Predsednik ZDA Trump je pred dnevi v regijo napotil floto vojaških ladij. FOTO: AP