Napetosti tudi na Zahodnem bregu, ubiti štirje Palestinci

Slednja je sicer sporočila, da so izraelski vojaki v okviru protiteroristične operacije streljali na oborožene osumljence. Vojska je prav tako aretirala eno osebo ter odkrila in odstranila več eksplozivnih naprav, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izraelske sile so blizu vhoda v bolnišnico v Dženinu ubile dva Palestinca, še štirje pa so bili ranjeni, je sporočil direktor bolnišnice in dodal, da na območju niso potekali spopadi med palestinskimi borci in izraelsko vojsko.

V ločenem incidentu sta bila severozahodno od Jeruzalema ubita dva Palestinca, ko so izraelske sile streljale na njuno vozilo, so poročali lokalni mediji. Še tri osebe so bile ranjene, izraelska vojska pa je sporočila le, da bo incident preučila, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Na kontrolni točki južno od Jeruzalema je medtem 15-letni palestinski deček med vožnjo s kolesom zabodel dva vojaka, je sporočila izraelska policija in dodala, da so ga varnostne sile kmalu zatem ubile. Palestinska tiskovna agencija Wafa pa je poročala, da so varnostne sile na kontrolni točki palestinskega najstnika "pustile krvaveti, dokler ni umrl".