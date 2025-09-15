Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Napetosti z Venezuelo: v Portoriku pristali ameriški lovci F-35

Washington, 15. 09. 2025 12.05 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.V.
Komentarji
40

V Portoriku je pristalo pet ameriških lovskih letal F-35, in to v času stopnjevanja napetosti med ZDA in Venezuelo. Uradni Caracas je medtem sporočil, da je 18 oboroženih pripadnikov ameriške mornarice vstopilo na ladjo za lov tun, ki je plula v venezuelskih vodah.

Tiskovna agencija Reuters poroča, da je pet ameriških lovcev F-35 v soboto pristalo v nekdanji bazi Roosevelt Roads v Ceibi v Portoriku v okviru napotitve, ki jo je odredil predsednik Donald Trump v Karibih za okrepitev operacij proti trgovini z drogami.

V oporišču so opazili tudi helikopterje in vojaško osebje. To je povzročilo nekaj protestov proti militarizaciji Portorika. Ameriška vojska je pred dnevi izvedla napad na plovilo, ki je po navedbah ZDA prevažalo droge in ga je upravljala tolpa Tren de Aragua. Plovilo je odplulo iz Venezuele.

Medtem je venezuelsko zunanje ministrstvo ostro kritiziralo ZDA, potem ko naj bi osebje z rušilca ameriške mornarice "nezakonito in sovražno"  vkrcalo na ladjo za lovljenje tun, ki je plula v venezuelskih vodah.

Venezuelski zunanji minister Yván Gil je novinarjem povedal, da je 18 oboroženih pripadnikov ostalo na plovilu osem ur in preprečilo devetim ribičem izvajanje običajnih dejavnosti. Nato so jih izpustili pod spremstvom venezuelske mornarice. "Tisti, ki dajejo ukaz za takšne provokacije, iščejo incident, ki bi upravičil vojaško eskalacijo v Karibih," je dejal Gil in dodal, da je ameriški cilj vztrajati pri svoji neuspešni politiki" menajve režima v Venezueli.

Venezuelski voditelj Nicolás Maduro je v začetku tedna mobiliziral večje število vojaških enot. Na manevrih v okviru "Načrta Independencia 200" je sodelovalo na tisoče venezuelskih vojakov in policistov.  Maduro je dejal, da je namen izvedbe manevrov zaščititi venezuelsko suverenost in odgovoriti potezam ZDA v bližni venezuelske obale.

venezuela zda f35
Naslednji članek

Preobrat: V Franciji ne bodo ukinili dveh državnih praznikov

Naslednji članek

Da so zboleli, jih je sram povedati celo sosedu

KOMENTARJI (40)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bohinj je zakon
15. 09. 2025 15.33
-1
Maduro.....sesutje jih. Celi svet je z vami.
ODGOVORI
0 1
asdfghjklč
15. 09. 2025 15.35
Kot prvo, ne govori v našem imenu, kot drugo, je pa cel svet proti rusiji.
ODGOVORI
0 0
patogen
15. 09. 2025 15.32
+2
Prav je, da se venezuelski narod reši stege socializma. Venezuela je bila nekoč najbogatejša JA država. Še en primer, kaj socializem naredi neki državi.
ODGOVORI
2 0
123soba
15. 09. 2025 15.32
+2
Očitno ste vsi politiki pod substancami in si zato želite tretje svetovne vojne...
ODGOVORI
2 0
Zemljak Balki
15. 09. 2025 15.31
+1
Zda so rušile že tudi popolnoma demokratično izvoljene ljudi v srednji ameriki in nastavljale diktatorje...podobno v siriji....sedaj...glavorezec isis terorist je šef drzave....pa to
ODGOVORI
1 0
Aladar
15. 09. 2025 15.31
+1
ZDA NAJ BONBANDIRA TOVARNE DROG PA BODO VSI TREPETALI.🍚🍚🍚
ODGOVORI
1 0
mertseger
15. 09. 2025 15.30
+2
Napetost stopnjuje samo ZDA, jim diši venezuelska nafta.
ODGOVORI
2 0
patogen
15. 09. 2025 15.31
Seadj venezuela super služi z njo, ha, ha, ha. Še za Venezuelo je ne načrpa.
ODGOVORI
0 0
dujedrag
15. 09. 2025 15.28
-1
Pali brate, pa kaj še čakaš Trumpi....
ODGOVORI
0 1
Wolfman
15. 09. 2025 15.31
A žid si ti Duje? Pa sem te imel za človeka.
ODGOVORI
0 0
Omizje
15. 09. 2025 15.26
+0
kiha kuha in bo skuhaaaaal
ODGOVORI
1 1
NeXadileC
15. 09. 2025 15.16
+0
Voditelj Trump vs voditelj Maduro?
ODGOVORI
1 1
Hind Rajab v spomin
15. 09. 2025 15.16
+0
spet usa klika na suvereno mednarodno priznano državo z us army....Kje pa imajo gujdeka juan guaida ki so ga pred leti kar iz usa ustoličili za predsednika. ? si kar predstavljam da Kitajska v usa določi že jutri za predsednika usa državljana jan hong lija...Cel zahod bi moral oborožiti do zob Venezuelo in usa sankcije z vseh koncev na vse živo
ODGOVORI
4 4
DIKLOVE
15. 09. 2025 15.30
Kwa?
ODGOVORI
0 0
NeXadileC
15. 09. 2025 15.15
+0
Bo nafta ameriška, kmalu, a nova vlada, demokratična?
ODGOVORI
2 2
2mt8
15. 09. 2025 15.14
+3
F-35 je za rusko vojaško tehniko kot bi primerjal fračo in laser
ODGOVORI
6 3
Mahh
15. 09. 2025 15.26
+1
Pol pa nevem kaj palamudjo, naj jih 10 posljejo ukrajini in se bo putin cudezno naslednji dan predal
ODGOVORI
1 0
Wolfman
15. 09. 2025 15.12
+4
Vojska ZDA dostavlja beli prah za Belo hišo? A niste vedeli tega al kaj?
ODGOVORI
5 1
suleol
15. 09. 2025 15.12
+1
samo se pri nas je mir
ODGOVORI
2 1
tom74
15. 09. 2025 15.09
+7
Nafta jim diši, ne droge
ODGOVORI
8 1
Prokleta Zima
15. 09. 2025 15.09
+0
Maduro broji sitno.
ODGOVORI
3 3
Samo navijač
15. 09. 2025 15.04
+5
Tarce ki se ukvarjajo z drogo ahahaha.......... Kako farbanje. Cela zemlja žre ta strup.
ODGOVORI
6 1
pravica1
15. 09. 2025 15.02
+7
Kavboji nič boljši od rusov...
ODGOVORI
7 0
Samo navijač
15. 09. 2025 15.01
+7
Nafta,nafta..... 0.06 $ po litru. In pa ogromne kolicine. V vsem ostalem brezveze predrabljat.
ODGOVORI
7 0
aljoteam
15. 09. 2025 14.58
+8
"Venezuelski voditelj Nicolás Maduro" Maduro je izvoljeni PREDSEDNIK, tako kot Trump recimo. Nikoli nisem bral, da bi Trumpa poimenovali voditelj. Ne razumem te terminologije.
ODGOVORI
8 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256