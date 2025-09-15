Napetosti z Venezuelo: v Portoriku pristali ameriški lovci F-35

Tiskovna agencija Reuters poroča, da je pet ameriških lovcev F-35 v soboto pristalo v nekdanji bazi Roosevelt Roads v Ceibi v Portoriku v okviru napotitve, ki jo je odredil predsednik Donald Trump v Karibih za okrepitev operacij proti trgovini z drogami.

V oporišču so opazili tudi helikopterje in vojaško osebje. To je povzročilo nekaj protestov proti militarizaciji Portorika. Ameriška vojska je pred dnevi izvedla napad na plovilo, ki je po navedbah ZDA prevažalo droge in ga je upravljala tolpa Tren de Aragua. Plovilo je odplulo iz Venezuele.

Medtem je venezuelsko zunanje ministrstvo ostro kritiziralo ZDA, potem ko naj bi osebje z rušilca ameriške mornarice "nezakonito in sovražno" vkrcalo na ladjo za lovljenje tun, ki je plula v venezuelskih vodah.

Venezuelski zunanji minister Yván Gil je novinarjem povedal, da je 18 oboroženih pripadnikov ostalo na plovilu osem ur in preprečilo devetim ribičem izvajanje običajnih dejavnosti. Nato so jih izpustili pod spremstvom venezuelske mornarice. "Tisti, ki dajejo ukaz za takšne provokacije, iščejo incident, ki bi upravičil vojaško eskalacijo v Karibih," je dejal Gil in dodal, da je ameriški cilj vztrajati pri svoji neuspešni politiki" menajve režima v Venezueli.

Venezuelski voditelj Nicolás Maduro je v začetku tedna mobiliziral večje število vojaških enot. Na manevrih v okviru "Načrta Independencia 200" je sodelovalo na tisoče venezuelskih vojakov in policistov. Maduro je dejal, da je namen izvedbe manevrov zaščititi venezuelsko suverenost in odgovoriti potezam ZDA v bližni venezuelske obale.