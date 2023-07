Napihnjene cene vstopnic za Kolosej, poteka preiskava

Italijanski urad za varstvo konkurence preiskuje prodajo vstopnic za Kolosej in druge antične znamenitosti v Rimu, saj so potrošniki poročali o težavah pri nakupu vstopnic na spletni strani uradnega prodajalca.

Turisti v večnem mestu po navedbah avstrijske tiskovne agencije APA vse težje kupijo običajne vstopnice za obisk Koloseja, saj jih večji turistični ponudniki na uradni spletni strani kupijo tedne vnaprej in jih nato preprodajajo po prenapihnjenih cenah. Italijanski urad za varstvo konkurence sedaj preiskuje uradnega prodajalca vstopnic Societa Cooperativa Culture (CoopCulture) in štiri organizatorje potovanj: Musement, GetYourGuide, Tiqets in Viator v zvezi s trditvami, da vstopnic za arheološki park Kolosej, ki vključujejo vstop v Flavijev amfiteater, Palatin, Rimski forum in palačo Domus Aurea, ni mogoče kupiti na spletu, saj jih kupujejo sekundarne platforme za preprodajo.

icon-expand Kolosej FOTO: AP

Omenjene vstopnice "množično kupujejo z uporabo avtomatiziranih nakupovalnih sistemov", vstopnice pa potem niso več na voljo posameznim turistom. "Zdi se, da CoopCulture nima vzpostavljenih ustreznih sistemov za preprečevanje kopičenja vstopnic (...). Potrošniki so zaradi tega prikrajšani za nakup vstopnic po običajni ceni," so sporočili iz omenjenega italijanskega urada. "Bil je že čas!" je za italijansko tiskovno agencijo ANSA komentirala direktorica arheološkega parka Kolosej Alfonsina Russo in dodala, da zadevo preiskuje tudi finančna policija. Običajno vstopnica za obisk Koloseja stane 18 evrov, a so na uradni spletni strani v torek po navedbah APA objavili, da so do 7. avgusta na voljo le še tri vstopnice. Nasprotno pa so bile na spletnih straneh lokalnih vodnikov ponujene številne ture za obisk Koloseja s cenami od 37,50 do 74 evrov. Predsednik italijanske organizacije za zaščito potrošnikov Codacons Carlo Rienzi meni, da "sekundarna prodaja vstopnic" povzroča veliko škodo potrošnikom. "Vlado pozivamo, naj sprejme nove predpise, ki ne bodo le prepovedovali sekundarne prodaje vstopnic, ampak tudi uvedli zelo stroge kazni za ta spletna mesta," se je odzval Rienzi. CoopCulture je v odzivu sporočil, da so vzpostavili sisteme za odvračanje od množičnih nakupov vstopnic.