Napoleonov klobuk prodali za skoraj dva milijona evrov

Identitete kupca niso razkrili. Dražbena hiša je s prodajo podrla svoj rekord; leta 2014 so Napoleonov klobuk prodali za 1,884 milijona evrov.

Vrednost klobuka je bila ocenjena na 600.000 do 800.000 evrov, dražba pa je potekala nekaj dni pred izidom biografskega filma o Napoleonu z Joaquinom Phoenixom v naslovni vlogi.

Prodani primerek je bil nekoč del zbirke Jeana-Louisa Noisieza. V njegovi družini je ostal do konca 19. stoletja, nato pa so ga prodali različnim zbirateljem. Od leta 1967 do 2002 je bil razstavljen v muzeju Emperi v kraju Salon-de-Provence na jugu Francije.

Izdelal ga je Pierre-Quentin-Joseph Baillon, cesarjev intendant od leta 1806. Po mnenju strokovnjakov mu je Napoleon dodal svojo kokardo, ko se je marca 1815 vračal z Elbe. Napoleon (1769–1821) naj bi imel skupaj okoli 120 tovrstnih pokrival.