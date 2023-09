Naposled združena: Pobegla stoletna afriška želva se je vrnila k lastniku

Želva, ki sliši na ime Biscuit oziroma Piškotek, je pobegnila iz hiše svojega lastnika Lamoina Howarda v občini Gonzales, potem ko je neurje, ki ga je spremljal močan veter, podrlo vrata na dvorišču in ga tako pustilo nenadzorovanega. Lastnik je sicer omenil, da je želel vrata popraviti, vendar je Biscuit pobegnila, še preden se je to zgodilo, poroča Guardian.

Poklicali so ekipo za nadzor živali, da bi pobeglo želvo čim prej našla, potem ko jo je policija opazila v kanalu New River. Nadzornika sta želvo uspešno izvlekla, jo naložila na tovornjak in odpeljala v lokalno zavetišče za živali.

Kmalu zatem pa je zavetišče sporočilo, da je Biscuit znova pri svoji družini. Zavetišče je objavilo tudi posnetek, na katerem je videti Biscuit, kako hodi proti avtu svojega lastnika, ta pa je pojasnil, da želva dobro pozna to prevozno sredstvo, saj se je že večkrat peljala z njim.

Po podatkih živalskega vrta v San Diegu je ta vrsta želve največja celinska želva. Mnoge lahko zrastejo tudi do dva metra in pol v dolžino, tehtajo pa lahko tudi do 100 kilogramov. Za njihovo pravilno oskrbo je potrebno veliko dela, prav tako pa se je treba zavedati, da te želve dosežejo zavidljivo visoko starost. Živijo namreč tudi od 80 do 100 let, zlasti tiste v domačem okolju.