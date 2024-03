'Napotitev Natovih sil v Ukrajino ni nepredstavljiva ideja'

Kremelj se je odzval na Macronove pripombe in opozoril, da bi bil neposreden spopad med zavezništvom in Rusijo neizogiben, če bi Nato res v Ukrajino poslal svoje enote. Ruski predsednik Vladimir Putin je celo dejal, da bi takšna poteza pomenila tveganje za svetovni jedrski spopad.

S to izjavo zunanji minister Radek Sikorski sledi francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu , ki je prejšnji mesec poudaril, da ni izključena možnost napotitve zahodnih vojakov v Ukrajino, kar je med zavezniki sprožilo kritike in ogorčenje. Francoski uradniki so pozneje sicer skušali pojasniti Macronove pripombe in ublažiti odzive, vendar so hkrati vztrajali, da je treba Rusiji poslati jasno sporočilo, da v tej vojni ne more zmagati, piše AP.

In prav poljski premier Tusk je bil eden izmed evropskih voditeljev, ki so po Macronovih izjavah izključili napotitev enot v Ukrajino. Tusk je poudaril, da Poljska nikakor ne namerava poslati svojih vojakov. Toda očitno v poljskem političnem vrhu mnenja niso enotna. Sikorski je ubral drugo pot in pozdravil Macronovo izjavo. Dejal je, da "gre za to, da se Putin boji, ne pa da se mi bojimo Putina".

"Vprašanje napotitve evropskih sil na pomoč Ukrajini ni bilo nikoli odklonjeno, vedno je bila ta možnost," je za AP stanje komentiral profesor Phillips O'Brien. "Dejansko je to zdaj postalo še bolj pomembno, saj so se ZDA umaknile. Evropa se zdaj sooča s strašno dilemo – opazovati kako Ukrajini potencialno zmanjkuje streliva, ali pa posredovati in Ukrajini pomagati bolj neposredno."