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Nove smernice EU: Pripravite evakuacijski nahrbtnik za 72 ur

Bruselj, 04. 11. 2026 14.36 pred 1 uro 4 min branja 109

Avtor:
U. Z. K.
Zaloga za nujne primere

Evropska komisija je predstavila nove smernice, ki državljane Evropske unije pozivajo k boljši pripravljenosti na izredne razmere in nesreče. To vključuje evakuacijski nahrbtnik z zalogami hrane, vode in nujnih potrebščin – v količini, ki posameznikom zadošča za prve tri dni, dokler ne prispe organizirana pomoč javnih služb.

"Pripravljeni državljani – odpornejša Evropa. Od priprave nahrbtnika za nujne primere do poznavanja pravilnega odziva ob nastopu nesreče – pripravljenost se začne s praktičnimi koraki. Naše nove smernice pristojnim organom pomagajo, da ljudem zagotovijo orodja in znanje, s katerimi lahko v kriznih razmerah zaščitijo sebe in druge," je sporočila Evropska komisija.

Ker se Evropa sooča z vse pogostejšimi in kompleksnejšimi krizami, Evropska komisija krepi prizadevanja za izboljšanje pripravljenosti po vsej EU. Uvaja konkretne ukrepe, s katerimi želi povečati odpornost Evrope – od pomoči državljanom pri samozaščiti v izrednih razmerah do zagotavljanja nemotenega delovanja nacionalnih sistemov civilne zaščite ob nastopu nesreč.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nove smernice za krepitev pripravljenosti prebivalstva je na Evropskem forumu za civilno zaščito v Bruslju predstavila Hadja Lahbib, evropska komisarka za pripravljenost in krizno upravljanje. "Ko nastopijo krizne razmere, so lahko prve ure odločilne. Vsak Evropejec bi moral vedeti, kaj storiti, kako zaščititi svojo družino in kako pomagati drugim. Pripravljenost se začne v naših domovih, šolah in skupnostih. Zato ljudem zagotavljamo praktična orodja za pripravo na krizne razmere, hkrati pa krepimo sisteme, na katere se zanašajo, ko pride do izrednih razmer. "

Evakuacijski nahrbtnik in zaloga za 72 ur

Priporočila se osredotočajo predvsem na tridnevno samooskrbo. Komisija državljanom svetuje, naj imajo doma osnovne zaloge ter vnaprej pripravljeno torbo ali nahrbtnik za nujne primere, ki vsebuje nujne potrebščine za hitro evakuacijo. S tem se zagotovi zadovoljitev osnovnih potreb, dokler sistem za odzivanje v izrednih razmerah na terenu ne začne v celoti delovati.

Smernice priporočajo zalogo vode za pitje, kuhanje in osebno higieno za vsaj tri dni (72 ur). Evropske smernice namenoma ne predpisujejo točnega števila litrov na ravni celotne EU, saj natančne specifikacije prepuščajo nacionalnim organom civilne zaščite, običajno pa se v praksi priporoča približno 2 do 3 litre vode na osebo dnevno. Voda mora biti shranjena v čistih, nepredušnih posodah ali plastenkah, primerne so tudi zložljive vodne vreče ali posode za vodo v okviru "grab-bag" (nahrbtnika za hitri pobeg).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ostale nujne stvari v kompletu so še nepokvarljiva hrana, ki ne potrebuje kuhanja ali dodatne vode (energetske ploščice, konzervirana hrana), osebna zdravila in osnovni pripomočki za prvo pomoč, vir svetlobe in toplote (svetilka in/ali vžigalice), manjši radio na baterije ali ročni pogon, osebni dokumenti v nepremočljivi vrečki, rezervna očala ter nekaj gotovine (ker bančne kartice v primeru izpada električne energije/omrežij morda ne bodo delovale). Paket naj vključuje še prenosno polnilno baterijo ter večnamensko orodje, kot je npr. švicarski nož.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Poleg osnovnih zalog za tri dni smernice zajemajo še tri ključna področja: uvedbo vsebin o ravnanju v kriznih razmerah v vrtcih in osnovnih šolah – prek dejavnosti, prilagojenih starosti otrok, ki ne vzbujajo strahu –, izvajanje posebnih zaščitnih ukrepov za osebe z invalidnostjo, da nihče ne bi ostal brez pomoči, ter jasnejše in hitrejše obveščanje javnosti o nevarnostih s strani pristojnih organov.

23. oktober kot dan pripravljenosti

Da bi pripravljenost prebivalcev na krize postala skupna prednostna naloga po vsej Evropi, Evropska komisija predlaga tudi uvedbo vsakoletnega dneva pripravljenosti, ki bi ga obeleževali 23. oktobra, začenši z letom 2027. Ta dan bo državljane in skupnosti spodbujal k aktivni vlogi pri pripravah na izredne razmere, s čimer bodo zaščitili sebe in druge.

Dogodek bo namenjen priznanju prizadevanj in dela nacionalnih, regionalnih in lokalnih organov, organizacij za civilno zaščito ter skupnosti pri krepitvi pripravljenosti po vsej Evropi. Datum sovpada z obletnico vzpostavitve Mehanizma Unije na področju civilne zaščite 23. oktobra 2001 ter priznava njegovo vlogo pri spodbujanju evropske solidarnosti in usklajevanju odzivanja na nesreče v EU in zunaj nje v zadnjih 25 letih.

Poleg smernic za državljane je Bruselj državam članicam podal tudi priporočila glede izvajanja rednih stresnih testov in načrtov za zagotavljanje neprekinjenega delovanja. Od nacionalnih centrov civilne zaščite se pričakuje, da bodo zagotavljali nemoteno delovanje in usklajevanje pomoči 24 ur na dan, tudi v primeru hudih motenj, kot so izpadi električne energije, nedelovanje komunikacijskih omrežij ali kibernetski napadi.

Čeprav nove smernice niso pravno zavezujoče, predstavljajo ključni del širše evropske strategije za krepitev odpornosti na krize. Strategija temelji na lanskem poročilu nekdanjega finskega predsednika Saulija Niinistöja, ki je opozoril, da mora Evropa zaradi vse pogostejših podnebnih nesreč in geopolitičnih groženj na vseh ravneh družbe razviti kulturo pripravljenosti.

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smernice evropska komisija pripravljenost kriza prebivalci

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KOMENTARJI109

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Slavko BabIč
04. 11. 2026 16.20
kere nebuloze Uršule in Kaye!
Odgovori
0 0
tron3
04. 11. 2026 16.20
LGBT+ ki vlada v Bruslju ima ostali svet že poln kufer, zato ker evropejcem ni nič jasno kaj se dogaja, pa bodo drugi uredili to duševno moteno evropsko zdruzbo!!!
Odgovori
+1
1 0
slovenec123456
04. 11. 2026 16.19
A ste res rabili umetno inteligenco za naslovno sliko tega clanka?
Odgovori
0 0
A1B3
04. 11. 2026 16.19
Ob položnicah, ki nas čakajo čez zimo si naj zdaj delamo še zalogo za vojno, nam pravi kaviar elita
Odgovori
+1
1 0
A1B3
04. 11. 2026 16.17
Namesto da bi Evropa gospodarsko prosperirala, nas vodijo nesposobni in neizvoljeni s strani ljudstva birokrati in zdaj živimo že skoraj kot med 2.svetovno vojno
Odgovori
+1
1 0
Verus
04. 11. 2026 16.17
Skuhali bodo neizvoljeni politiki kaos. Tinso govna erste klasse
Odgovori
+2
2 0
ŠeVednoPlešem
04. 11. 2026 16.15
EU postaja povsem podobna SFRJ. To je res noro :) Marsikdo se ga še živo spomni! Gre za legendarni "Osebni komplet za zaščito državljanov" (v nekaterih republikah bivše Jugoslavije uradno imenovan Lični komplet za zaštitu građana), ki ga je v času nekdanje SFRJ v okviru Splošnega ljudskega upora in družbene samozaščite (SLO in DS) ter Civilne zaščite prejelo skoraj vsako gospodinjstvo. V kompletu je bilo običajno naslednje: Zaščitna maska (plinska maska), zaščitni plašč (pončo): Velik, tanek, prosojen plašč iz polietilena (plastike), ki je služil za zaščito telesa pred radioaktivnim prahom ali kemičnimi kapljicami, zaščitne rokavice in škornji (prevleke), sanitetni material (Prva pomoč), osnovni zavoj, sterilne gaze in trikotna ruta za imobilizacijo ter sredstva za dekontaminacijo in knjižica z navodili.
Odgovori
+2
2 0
JackRussell
04. 11. 2026 16.15
Vse to me spominja na čase nič nas ne sme presenetiti. Očitno se vračamo nazaj, pa tako slabi časi so bili če poslušaš desno strujo. Zdaj pa nam EU naroča da se moramo pripravljati na navideznega sovražnika ki so ga sami ustvarili. Prav smešno vse skupaj, namesto poslati vse nekam in kupiti plin in nafto od tistega ki jo da ugodneje in poskrbeti za EU kot je oranžni poskrbel za "njegove".
Odgovori
+3
3 0
ares2
04. 11. 2026 16.15
Prosim za original njihovega linka brez prevajanja.
Odgovori
0 0
suleol
04. 11. 2026 16.15
ce prav razumem ste vse to zakuhali nasi eu voditelji, jaz bom pa zdaj ruzak kupoval
Odgovori
+3
3 0
anabanana
04. 11. 2026 16.15
Prej se je treba še cepit🤣
Odgovori
+1
1 0
gmajna
04. 11. 2026 16.13
Smo živeli v SFRJ smo bili pripravljeni, smo v Evropi pa brez morale, brez zalog in medsebojnega zaupanja. Čigavo vodilo je bilo napoj etično moralne pripadnosti bolj prepriclivo naj vsak sam presoja
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+1
1 0
Žmavc
04. 11. 2026 16.12
Dva taka članka še, pa bo v trgovinah zmanjkalo sekret papirja in kvasa.
Odgovori
0 0
anabanana
04. 11. 2026 16.12
Strašenje naroda
Odgovori
+3
3 0
Vera in Bog
04. 11. 2026 16.12
Levi so bili za Ruse, čez noč kontra. Kdo razume te ljudi?
Odgovori
+0
1 1
Vera in Bog
04. 11. 2026 16.11
Danes je bolj problem notranji sovražnik
Odgovori
+3
3 0
Vera in Bog
04. 11. 2026 16.11
Haha rusov se ne bojimo
Odgovori
+1
2 1
object05
04. 11. 2026 16.11
Pripravljenost je lahko samo zaradi epidemije različnih doktorjev, inženirjev ter ostalih visoko izobraženih osebkov iz saj vemo katerih krajev.
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+5
5 0
JAZsemTI
04. 11. 2026 16.10
Evropa je očitno pozabila kaj pomeni vojna zato smo spet tam kjer smo že bili🤔
Odgovori
+0
1 1
boris c
04. 11. 2026 16.09
Tako nas bodo prali z tem da bo ta nahrbtnik postal obvezen za nakup, podobno kot rezervne žarnice v avtu.
Odgovori
+5
6 1
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