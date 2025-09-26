Svetli način
Tujina

Napoved novih carin: 100-odstotne na zdravila, 50- za nekatero pohištvo

Washington, 26. 09. 2025 10.10 | Posodobljeno pred 21 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , N.L.
Komentarji
4

Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek napovedal nov val carin, vključno s 100-odstotnimi carinami na uvoz za originalne farmacevtske izdelke, 25-odstotnimi carinami za težke tovornjake in 50-odstotnimi carinami za nekatero pohištvo. Carine bodo začele veljati z oktobrom.

Napoved carin skrbi švicarska in nemška podjetja.
Napoved carin skrbi švicarska in nemška podjetja. FOTO: Shutterstock

"S 1. oktobrom 2025 bomo uvedli 100-odstotne carine na vse blagovne znamke oziroma patentirane farmacevtske izdelke," je na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal Trump. Carinski stopnji se bo po njegovih navedbah mogoče izogniti v primeru, da so podjetja že začela gradnjo farmacevtskega proizvodnega obrata v ZDA.

Carine bodo prizadele glavne dobaviteljice farmacevtskih izdelkov v ZDA, med katerimi so npr. švicarska podjetja. Zaskrbljena so tudi nemška farmacevtska podjetja, saj so ZDA njihov najpomembnejši izvozni trg. Ta namreč predstavlja skoraj četrtino nemškega izvoza farmacevtskih izdelkov.

V ločeni objavi je Trump napovedal 25-odstotne carine na težke tovornjake, "proizvedene v drugih delih sveta". S tem želi podpreti ameriške proizvajalce, kot so Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks in druge.

Carine tudi na kuhinjske omarice in kopalniško pohištvo

S 1. oktobrom bodo ZDA po navedbah Trumpa uvedle tudi 50-odstotne carine na kuhinjske omarice, kopalniško pohištvo in sorodne izdelke. "Poleg tega bomo uvedli 30-odstotno carino na oblazinjeno pohištvo," je dodal.

Ukrep je utemeljil s poplavo teh izdelkov iz drugih držav na ameriškem trgu. "To je zelo nepoštena praksa, vendar moramo zaradi nacionalne varnosti in drugih razlogov zaščititi naš proizvodni proces," je še zapisal na Truth Social.

MasteRbee
26. 09. 2025 10.31
ZDA bodo morale, za svoj standard, proizvajati veliko več. Z revolucijo v proizvodnem procesu bi to šlo. Bomo videli... EU pa še vedno samo zavija z očmi.
ODGOVORI
0 0
samastur
26. 09. 2025 10.30
Američani so precej zasvojeni s protibolečinskimi tableti. Ne bodo se jim odrekli, ampak bodo bolj intenzivno polnili ameriški proračun. "America first"
ODGOVORI
0 0
Slovenska pomlad
26. 09. 2025 10.24
+2
Res sem ponosen,da SDS podpira modrega Trumpa.
ODGOVORI
2 0
kr en33
26. 09. 2025 10.15
+0
neka... placali bodo pacijenti v ZDA..
ODGOVORI
1 1
ISSN 1581-3711
