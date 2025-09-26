Napoved novih carin: 100-odstotne na zdravila, 50- za nekatero pohištvo

"S 1. oktobrom 2025 bomo uvedli 100-odstotne carine na vse blagovne znamke oziroma patentirane farmacevtske izdelke," je na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal Trump. Carinski stopnji se bo po njegovih navedbah mogoče izogniti v primeru, da so podjetja že začela gradnjo farmacevtskega proizvodnega obrata v ZDA.

Carine bodo prizadele glavne dobaviteljice farmacevtskih izdelkov v ZDA, med katerimi so npr. švicarska podjetja. Zaskrbljena so tudi nemška farmacevtska podjetja, saj so ZDA njihov najpomembnejši izvozni trg. Ta namreč predstavlja skoraj četrtino nemškega izvoza farmacevtskih izdelkov.

V ločeni objavi je Trump napovedal 25-odstotne carine na težke tovornjake, "proizvedene v drugih delih sveta". S tem želi podpreti ameriške proizvajalce, kot so Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks in druge.