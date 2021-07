Otočane razburila napoved o obveznem cepljenju za goste nočnih klubov

V ponedeljek so se v Angliji prvič po marcu 2020 odprli nočni klubi in diskoteke, kar so zaposleni in gosti marsikje proslavili v stilu – s penečim vinom, brezplačnimi prigrizki, konfeti in odštevanjem do polnoči. V državi so odpravili tudi številne omejitve glede praznovanj in množičnih dogodkov, ohranjanje medsebojne razdalje in nošenje zaščitnih mask pa nista več obvezni.

Vlada se je za odpravo omejitev odločila, ker sta precepljeni več kot dve tretjini odraslih prebivalcev. Ker je zato naval na bolnišnice manjši, se bo po oceni vlade zdravstveni sistem lahko spopadel z okužbami.