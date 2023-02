Napovedal je Putinovo vojno v Ukrajini in padel pod streli pri Kremlju

Po njegovem umoru so v Kremlju obljubili preiskavo. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je novinarjem dejal, da je bil "Putin obveščen o krutem umoru, ki je bil po vsem sodeč naročen" . Vse več implikacij pa je kazalo na to, da naj bi bil v umor Nemcova vpleten čečenski voditelj Ramazan Kadirov . Nemcov namreč ni varčeval s kritikami na njegov račun, prav tako pa je Putina skupaj z nekaterimi vidnejšimi obrazi obtožil, da z zlivanjem ogromnih subvencij in naložb v Republiko Čečenijo ogroža rusko nacionalno varnost in ustvarja tempirano bombo na Kavkazu.

"Vojni moramo reči ne, ustaviti moramo to norost"

Ob obletnici umora Nemcova so po spletu zakrožili izseki iz njegovega govora na demonstracijah marca 2014 proti ruski aneksiji Krima ter vpletanju v vojno v Ukrajini.

Nemcov je takrat med drugim dejal:

"Kaj bo na koncu Putin dobil, povejte mi. Dobil bo Ukrajino za sovražnika /.../ Ljudje me sprašujejo, zakaj si prišel na ta protest, protest za mir in svobodo. Zakaj? Odgovarjam jim: 'Zato, ker sem patriot, zato, ker sem proti vojni. Ne želim si krst z ruskimi vojaki, ki se bodo vračale v Moskvo, Jaroslav, Nižni Novgorod. Ne želim si, da bi naše matere, žene in otroci jokali. Verjamem, da se nimamo pravice vesti na ta način v odnosu do prijateljske države. To je zloba, predrznost, in kar je najpomembneje, to škoduje Rusiji.

Razmišljal sem dolgo časa o argumentih, ki jih ima Putin, da se tako vede. Najenostavnejši odgovor je, da je bolan človek. On je mentalno zelo bolan človek. Serbski Institut (moskovska psihiatrična klinika), Kasčenko, zdravniki, redarji, injekcije od jutra do večera – to je to, kar potrebuje. In potem sem pomislil: Ne, on ni bolan človek. On je tudi ciničen in zaničljiv /.../ Želi si prek okupacije Krima priti do večne oblasti nad nami. Vojni moramo reči ne. Ustaviti moramo to norost. Reči moramo 'Rusija in Ukrajina brez Putina!' In nenazadnje: slava Rusiji in slava Ukrajini. Rusija bo svobodna. Hvala vam."