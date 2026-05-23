Tujina

Napovedan nov študentski protest, ustavili železniški promet po državi

Beograd, 23. 05. 2026 11.45 pred 38 minutami 1 min branja 3

Avtor:
A.K. STA
Študente je podprlo tudi na tisoče motoristov

Srbske železnice so sporočile, da je do nadaljnjega v državi ustavljen ves železniški promet, razloga za to niso navedle. V središču Beograda je sicer napovedan nov protest srbskih študentov, ki bo potekal v okviru kampanje Študenti zmagujejo.

Srbske železnice so sporočile, da bo železniški promet po vsej državi do nadaljnjega ustavljen. Razloga za to niso navedle.

V preteklosti se je sicer dvakrat zgodilo, da je srbska vlada v dneh, ko so bili načrtovani veliki študentski protesti, ustavila železniški promet. Kot razlog so ob protestih marca in junija lani navedli anonimne grožnje z bombami. Kljub temu se je protestov takrat udeležilo več deset tisoč ljudi. 

Protestniki pred srbsko skupiščino
FOTO: AP

V Beogradu je danes napovedan nov velik protest srbskih študentov, ki bo potekal v okviru kampanje Študenti zmagujejo, s katero zahtevajo razpis predčasnih volitev in demokratizacijo države.

protest srbija

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

3122024
23. 05. 2026 12.27
prpa je zakon...
Odgovori
0 0
FIRBCA
23. 05. 2026 12.16
protesti so ze dolgo casa vendar pri nas so to levaki dajali na plan takrat ko jim ustreza. Pri nas ze levaki pumpajo ljudi in kolesa da se bojo vozikali po ljubljani se sami ne bodo vedeli zakaj saj delomrznezi itak sedaj nimajo kaj pocet. Boste videli ko bo kaksna nogometna tekma takrat nobenega ne bo na kolesih hehehe
Odgovori
0 0
rok1211
23. 05. 2026 12.06
Boga Srbija..žal Balkan bo ostal Balkan
Odgovori
-1
0 1
bibaleze
