Napovedan nov študentski protest, ustavili železniški promet po državi

Srbske železnice so sporočile, da bo železniški promet po vsej državi do nadaljnjega ustavljen. Razloga za to niso navedle.

V preteklosti se je sicer dvakrat zgodilo, da je srbska vlada v dneh, ko so bili načrtovani veliki študentski protesti, ustavila železniški promet. Kot razlog so ob protestih marca in junija lani navedli anonimne grožnje z bombami. Kljub temu se je protestov takrat udeležilo več deset tisoč ljudi.