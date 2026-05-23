Napovedan nov študentski protest, ustavili železniški promet po državi

Srbske železnice so sporočile, da bo železniški promet po vsej državi do nadaljnjega ustavljen. Razloga za to niso navedle.
V preteklosti se je sicer dvakrat zgodilo, da je srbska vlada v dneh, ko so bili načrtovani veliki študentski protesti, ustavila železniški promet. Kot razlog so ob protestih marca in junija lani navedli anonimne grožnje z bombami. Kljub temu se je protestov takrat udeležilo več deset tisoč ljudi.
V Beogradu je danes napovedan nov velik protest srbskih študentov, ki bo potekal v okviru kampanje Študenti zmagujejo, s katero zahtevajo razpis predčasnih volitev in demokratizacijo države.
