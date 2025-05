Napovedi so se uresničile: plaz pokopal alpsko vasico

V dolino je zgrmela tako velika gmota, da so zaznali tudi tresenje tal z magintudo 3,1, poroča SRF. Za pomoč pri evakuaciji in letalskem prevozu nujne pomoči so aktivirali tudi vojsko. Lokalne oblasti sedaj preučujejo, ali naj odredijo evakuacijo tudi za ostale prebivalce v dolini.

Že ponoči se je proti vasici zgrnilo več tisoč kubičnih metrov ledu, kamenja in peska, razmere so tekom dneva pozorno spremljali. Okoli 15.30 pa se je z ledenika Birch sprožil večji plaz, ki je zajel vas Blatten. V vasi, kjer sicer živi okoli 300 ljudi, je bilo uničenih več hiš. Podrobnosti o pogrešani osebi še niso znane.

Kot smo že poročali, vasica leži v ozki dolini, obdana z visokimi hribi in gorami, zato je priljubljena tudi med turisti. Z gore Bietschhorn, z nadmorsko višino skoraj 4000 metrov, je proti dolini že pred tem zgrmelo okoli 1,5 milijona kubičnih metrov kamenja, gmota se je takrat ustavila v bližini potoka ob vasici, tokrat pa je bilo materiala občutno več.

Ledeniki na območju Alp se že vrsto let krčijo zaradi posledic podnebnih sprememb. Tudi švicarski ledeniki se pospešeno talijo. V letih 2022 in 2023 so se denimo stalili toliko kot med letoma 1960 in 1990, izgubili pa so približno deset odstotkov svoje prostornine.