Napovedi so se uresničile: proti Brienzu zgrmelo več milijonov kubičnih metrov kamenja

Skalovita gmota nad vasico je bila nestabilna že desetletja, proti vasi pa je začela pospešeno drseti letos pomladi. Geologi so stopili v akcijo in ocenili, da so razmere tako nevarne, da morajo prebivalci nemudoma zapustiti svoje domove.

V četrtek pa so se napovedi uresničile in proti vasi sta zgrmeli dve tretjini razrahljane skale, ki naj bi skupaj obsegali več kot dva milijona kubičnih metrov.

S helikopterji so hitro opravili ogled območja in na srečo so prebivalce lahko razveselili z novico, da so hiše ostale nedotaknjene. Kljub temu se vaščani v svoje domove še ne morejo vrniti.