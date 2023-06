'Napredek v Ukrajini je počasnejši od želenega'

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je le nekaj tednov po začetku protiofenzive Ukrajine za ponovno osvojitev območij, ki so zaenkrat pod ruskim nadzorom, priznal, da je napredek na bojišču "počasnejši od želenega". Ukrajina sicer trdi, da je s svojo protiofenzivo doslej ponovno zavzela osem vasi v južni regiji Zaporožje in Doneck na vzhodu.

"Nekateri ljudje menijo, da je to hollywoodski film, in pričakujejo rezultate takoj. To ni res," je dejal Zelenski za BBC. "Na kocki so življenja ljudi." Zelenski je sicer že napovedal, da bo ta vojaški pohod vse prej kot lahek, sploh sedaj, ko so ruske sile minirale 200.000 kvadratnih kilometrov ukrajinskega ozemlja. "Ne glede na to, kaj si nekateri želijo, vključno s poskusi pritiska na nas, bomo z vsem dolžnim spoštovanjem na bojišču napredovali na način, ki se nam zdi najboljši," je dodal Zelenski.

Poudaril je, da mora Ukrajina od Nata dobiti varnostna jamstva, vendar je dejal, da je končni cilj članstvo v obrambnem zavezništvu. Kljub temu, pa je generalni sekretar zveze Nato ta teden jasno povedal, da ni nobenega načrta, da bi Ukrajino povabili na vrh prihodnji mesec v Litvi. "Jens Stoltenberg pozna moje stališče," je dejal ukrajinski voditelj. "Večkrat smo jim povedali: Ne spodkopavajte nam tal pod nogami." Kljub temu, da so mu voditelji držav Nata jasno pojasnili, da članstvo ne bo mogoče dokler je Ukrajina v vojni, Zelenski vztraja. Ukrajinski voditelj se je ponovno zavzel za to, da bi Ukrajina prejela letala F-16 ameriške izdelave, in izrazil prepričanje, da bi se lahko piloti bojnih letal začeli usposabljati že avgusta, prva letala pa bi lahko prispela v šestih ali sedmih mesecih. O prihodnosti Ukrajine Zelenski je za BBC govoril ob konferenci o obnovi Ukrajine v Londonu, ki je bila osredotočena na vlogo zasebnega sektorja pri obnovi njegove države. Kasneje je na konferenci spregovoril skupaj s predsednikom vlade Združenega kraljestva Rishijem Sunakom.

icon-expand Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je prek video povezave udeležil konference o obnovi Ukrajine v Londonu. FOTO: AP

Ukrajinsko gospodarstvo se je leta 2022 skrčilo za 29,2 odstotkov, Svetovna banka pa je v začetku tega leta ocenila, da bodo stroški obnove in okrevanja znašali slabih 404 milijard evrov. Vendar, kot je dejal Zeenski, podpore ne potrebuje le za obnovo, temveč tudi za preoblikovanje. Povedal je, da je treba takoj izvesti "hitre ukrepe", med drugim najti prostore za ljudi, obnoviti porušeni jez Kahovka in decentralizirati energetsko omrežje. "V širšem merilu pa govorimo o preoblikovanju Ukrajine," je pojasnil. "To je Ukrajina, ne le s svojimi energetskimi, kmetijskimi in industrijskimi kompleksi, ampak tudi z reformami, ki jih lahko vidimo." Spregovoril je tudi o "digitalizaciji Ukrajine" ter pravosodnih in protikorupcijskih reformah. Končni izid vojne mu je precej jasen. "Zmage so na bojišču nujne, Ukrajina pa ne bo nikoli sedela pri miru, ne glede na to, kdo je predsednik v Moskvi," je dejal.

icon-expand Bahmut FOTO: AP

"Ne glede na to, kako daleč bomo napredovali v naši protiofenzivi, ne bomo pristali na zamrznjen konflikt, saj je to vojna, to je brezperspektivni razvoj za Ukrajino." Je Rusija zmožna uporabiti jedrsko orožje? Rusija je pred nekaj dnevi sporočila, da je taktično jedrsko orožje preselila v Belorusijo, predsednik Joe Biden pa je opozoril, da je nevarnost, da ga bo Vladimir Putin uporabil, realna. "Putin je za nas nevaren že od leta 2014, ko je zasedel prvo naše ozemlje," je dejal Zelenski, na to nedavno potezo ruskega voditelja. "Govoril bo o uporabi jedrskega orožja, mislim, da tega ni pripravljen storiti, ker se boji za svoje življenje, ki ga ima zelo rad. Vendar tega ne morem z gotovostjo trditi, še posebej ne o osebi, ki nima vezi z realnostjo in je v 21. stoletju začela obsežno vojno proti svoji sosedi." Povprašal sem ga tudi po njegovem odzivu na izjavo predsednika Putina, ki je prejšnji teden na mednarodni konferenci v Sankt Peterburgu dejal, da je sramota za judovsko ljudstvo. Gospod Zelenski je v holokavstu izgubil veliko sorodnikov, med njimi tudi svojega dedka, zato je bilo jasno, da ga je vprašanje presenetilo.