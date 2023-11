Naprodaj Napoleonova pisma iz Rusije

Po besedah Nathana Raaba, predsednika podjetja Raab Collection iz Philadelphie, ki se ukvarja s prodajo zgodovinskih dokumentov, je Napoleonovo pismo iz Moskve "takšna redkost, da je preprosto izjemno".

"Napoleon je izjemen lik, ki ga Američani neizmerno občudujejo. Vidijo ga kot cesarja in močnega vodjo. Vendar njegova zapuščina ni črna ali bela, ampak siva," je dodal.

Pozneje je dal Napoleon porušiti več stolpov in delov obzidja Kremlja, ki je bil v tistem času cesarska palača in vojaška utrdba. To je napovedal v pismu iz 20. oktobra 1812. Omenjeno pismo je bilo sicer leta 2012 na dražbi prodano za 187.500 evrov.

V drugem pismu, ki je zdaj naprodaj za 79.500 dolarjev, pa Napoleon popisuje strelivo, ki ga je potreboval za napad na Toulon v južni Franciji.

"Po enem od največjih naključij v zgodovini se je znašel na območju, ko so se Francozi zbirali za napad na Toulon, in dobil poveljstvo nad artilerijo," so zapisali na spletni strani Raab Collection. In še: "Ta takrat na videz nepomemben dogodek je zaznamoval njegovo kariero in spremenil zgodovino Zahodne Evrope."

Kot še piše AFP, se je zanimanje za Napoleonovo življenje v zadnjem času še povečalo, saj te dni prihaja v kinematografe biografski film Ridleyja Scotta o njegovem vzponu na oblast. Film z Joaquinom Phoenixom v vlogi Napoleona prikazuje tudi njegovo razmerje z Josephine, ki jo igra Vanessa Kirby.