Narašča število okužb po svetu: Angela Merkel izrazila zaskrbljenost

V Indiji je število okužb z novim koronavirusom preseglo šest milijonov, je danes sporočilo indijsko ministrstvo za zdravje. Samo v zadnjem dnevu so potrdili več kot 82.000 okužb. Število okužb se v Indiji z 1,3 milijarde prebivalcev trenutno širi hitreje kot kjerkoli drugje na svetu. Indija, ki je po številu okužb druga v pandemiji najbolj prizadeta država, bo ob tem trendu v nekaj tednih prehitela ZDA, kjer so prejšnji teden potrdili več kot 7 milijonov okužb.

Svojo zaskrbljenost glede ponovnega močnega naraščanja števila okužb je izrazila nemška kanclerka Angela Merkel . V Nemčiji v zadnjem času beležijo okoli 2000 novih okužb dnevno. Po današnjih podatkih so jih včeraj potrdili 1192, dan prej 1411. Nižje številke pripisujejo dejstvu, da je bil konec tedna, saj so jih pred tem v petek potrdili več kot 2500, največ po aprilu.

V ZDA se je do nedelje zvečer po podatkih univerze Johns Hopkins z novim koronavirusom okužilo 7,1 milijona ljudi. Upada pa število smrti zaradi covida-19, predvsem v primerjavi z vrhuncem pandemije aprila, ko je v New Yorku umiralo več kot 800 ljudi na dan. Približno toliko je zdaj dnevno povprečje za celotno državo.

Merklova naj bi svojo zaskrbljenost danes izrazila v videokonferenci s člani predsedstva njenih krščanskih demokratov (CDU), poroča nemška tiskovna agencija dpa. Opozorila je na zaskrbljujoč trend po bolj ali manj vsej Evropi in poudarila, da je treba v Nemčiji na vsak način ustaviti eksponentno rast okužb. Če ne bodo uspeli učinkovito zajeziti lokalnih žarišč okužb in če ljudje ne bodo sledili predpisanim ukrepom, bi lahko za božič v Nemčiji beležili po več kot 19.000 okužb dnevno.

"Potem ko je bila oseba, s katero sem bil v tesnem stiku, na testu na covid-19 pozitivna, sem v samoizolaciji in delam od doma," je danes tvitnil Frans Timmermans, izvršni podpredsednik Evropske komisije, pristojen za uresničevanje zelenega dogovora. Zapisal je še, da čaka na testiranje in da bo upošteval zahtevano karanteno. V samoizolaciji je tudi komisarka za zdravje Stella Kiriakides in Valdis Dombrovskis, izvršni podpredsednik za gospodarske zadeve. Dombrovskis je bil najprej v karanteni, nato je po negativnem testu v skladu z zdravstvenimi smernicami ostal v samoizolaciji in se bo še enkrat testiral ta teden.

V Melbournu konec policijske ure

V avstralski zvezni državi Viktorija, ki je veljala za glavno žarišče epidemije v Avstraliji, so zabeležili najnižje število okužb po 12. juniju. Potrdili so vsega pet novih okužb in tri smrti. S tem so odpravile policijsko uro, ki je minulih osem tednov ponoči veljala na širšem območju Melbourna, poročajo tuje tiskovne agencije.

Policijsko uro, ki je veljala od 21. ure zvečer do 5. ure zjutraj, so oblasti skupaj z drugimi strogimi ukrepi uvedle 2. avgusta, ko so v Melbournu beležili po 700 novih okužb dnevno. Od danes so tudi znova dovoljena zbiranja na prostem, a največ petih oseb iz dveh različnih gospodinjstev. Kakih 127.000 ljudi se je lahko po dolgem času vrnilo na delo, saj so med drugim odpravili nekatere omejitve v gradbeništvu in industriji. Znova so odprti otroški vrtci in dovoljeni manjši verski obredi. Še vedno pa prebivalci Melbourna načeloma morajo ostajati doma in lahko, a le z utemeljenim razlogom, potujejo le v radiju petih kilometrov.