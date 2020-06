Naraščanje števila okužb na Hrvaškem, spet sklic nacionalnega štaba

Število okužb z novim koronavirusom na sosednjem Hrvaškem še vedno narašča. Aktualne razmere bodo naslovili na novinarski konferenci, ki bo prva po večtedenskem premoru. Skupno število okuženih danes še ni znano, a doslej poročajo že o 12 novih primerih. Oblasti svarijo državljane, da naj upoštevajo ukrepe za preprečitev okužbe. Čeprav opažajo, da so se ljudje preveč sprostili in da vse manj upoštevajo higienske ukrepe, pa veliki trgovci opažajo zanimiv pojav: v hrvaški prestolnici je težko kupiti kolo. Zaradi pandemije se namreč vse več prebivalcev odloča, da se namesto z javnim prevozom po mestu zapeljejo s kolesom.

Končni podatki sicer še niso znani, a doslej so danes na Hrvaškem potrdili že 12 novih okužb s koronavirusom. Tam že tri dni zapored narašča število novih primerov okužb z novim koronavirusom. V četrtek so zabeležili 11 primerov, v petek 12, včeraj pa kar 18. Najprej so sicer objavili, da jih je bilo 19, a je šlo za pomoto. Zato bodo spet sklicali nacionalni štab za izredne razmere. Pristojni bodo tako danes ob 14. uri po več tedenskem premoru imeli novinarsko konferenco, na kateri bodo naslovili aktualne razmere.

icon-expand Ponovno naraščanje števila okuženih pa skrbi tudi turistične delavce in turiste. FOTO: AP

Kot poroča Index.hr, gre za okužbe, ki so večinoma vnesene iz tujine in njihove tesne kontakte, virus se tako za zdaj širi znotraj družin. Čeprav na Hrvaškem vedno glasneje omenjajo drugi val, epidemiologi zagotavljajo, da drugega vala tam še ni. So pa v veljavi zopet nekoliko strožji ukrepi v domovih za ostarele v Zagrebu in Splitu. Bodo uvedli strožje ukrepe? Strožji je tudi nadzor na mejah z BiH in Srbijo. Kot je pojasnil Davor Božinović, so vstop zavrnili kar 70% potnikom iz teh dveh držav. Oblasti uradno še zanikajo, da bodo uvedle še strožje ukrepe, a kot poročajo hrvaški mediji, se omenja možnost obvezne samoizolacije za državljane Hrvaške po povratku iz BiH in Srbije.