Naravne katastrofe samo v prvem polletju povzročile za 65,7 milijarde evrov škode

Podati so za prvi dve četrtletji, naravne in druge katastrofe pa so ponavadi najpogosteje v tretjem.

Od vseh škod jih je 74 milijard dolarjev (63,1 milijarde evrov) odpadlo na naravne katastrofe, tri milijarde dolarjev (2,6 milijarde evrov) pa so prispevali dogodki, ki jih je povzročil človek. Število izgubljenih življenj zaradi katastrofalnih dogodkov v prvem polletju Swiss Re v sporočilu za javnost ocenjuje na okoli 4500.

Zavarovanih škod iz naslova naravnih nesreč je po prvih ocenah Swiss Re v prvem polletju za okoli 40 milijard dolarjev (34,1 milijarde evrov), kar je nad desetletnim povprečjem - slednje znaša 33 milijard dolarjev (28,1 milijarde evrov) - in druga najvišja zabeležena številka po letu 2011. Takrat so Japonsko in Novo Zelandijo pretresli močni potresi. Katastrofe kot posledica človeškega delovanja so dodale še za dve milijardi dolarjev zavarovanih škod.

V Swiss Re so ob tem opozorili na posledice podnebnih sprememb, ki se kažejo v višjih temperaturah, dvigovanju morske gladine, bolj neenakomernih padavinah in več ekstremnih pojavih. K povečevanju škod še dodatno prispevata hiter urbani razvoj in kopičenje bogastva na območjih, ki jih ogrožajo katastrofe.