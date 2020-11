Narcisi z ranjenim egom

Letošnje volilne udeležbe ni gnala toliko simpatija do izbranega kandidata in njegovih idej, temveč bolj antipatija do nasprotnega pola. Tako, kot je Trump leta 2016 združil volilno telo v antipatiji do demokratske elite s Hillary Clintonna čelu, tako je letos Joe Bidenustvaril zmagovalno koalicijo volivcev, ki je temeljila na antipatiji do Donalda Trumpain želji po novem predsedniku, kdorkoli že to bo.

V tem kontekstu je bil visok motivator za volilno udeležbo tudi strah, in sicer pred zmago nasprotnega pola. Na idejni ravni so demokrati prepričevali volivce, da izbirajo med svobodo in fašizmom, republikanci pa so svarili, da gre za izbiro med svobodo in komunizmom. Oba pola sta prepričana – vsak zase – da sta branika pravega "ameriškega načina življenja", čeprav si le-tega predstavljata popolnoma drugače. Rekordno visoko volilno udeležbo v ZDA lahko tako razumemo kot mobilizacijo državljanov v podporo demokraciji, za katero sta se oba pola volivcev ustrašila, da je ogrožena. A tu se zgodba zakomplicira.

Še preden je država zares zaspala po koncu neodločenega volilnega dne, je Trump razglasil zmago in zatrdil, da bo kakršenkoli drug rezultat pomenil volilno krajo. Ta scenarij je bil pričakovan, saj je Trump že poleti začel javnosti vsiljevati idejo o tem, da bodo volitve ukradene zaradi množičnega glasovanja po pošti. Glasovanje po pošti je bila sicer za mnoge Američane najboljša rešitev za izraz svoje politične volje v času epidemije koronavirusne bolezni covid-19.