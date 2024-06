Narenda Modi znova prisegel kot indijski premier

15-člansko Nacionalno demokratično zavezništvo (NDA), ki ga vodi stranka BJP in je na maratonskih volitvah dobilo za oblikovanje vlade več kot zadostno večino 293 poslancev, je v sredo sporočilo, da so se dogovorili za oblikovanje vlade in da so za svojega vodjo soglasno uradno izbrali Modija.

Njegova BJP je na volitvah osvojila 240 poslanskih sedežev v 543-članskem spodnjem domu parlamenta in ostala največja parlamentarna stranka, vendar je po 10 letih izgubila absolutno večino. V dosedanjem sklicu je imela 303 poslance, sedaj pa jih ima skupaj z zaveznicami 293, potem ko so jih doslej imele 353.