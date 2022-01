Ugrabljeni Kitajec po spominu narisal zemljevid rodne vasi in našel svoje starše

Pred 30 leti so v domači vasi ugrabili takrat štiriletnega Li Jingweija in ga prodali združbi za trgovino z otroki. Kitajec je po zaslugi izjemnega spomina izrisal zemljevid rodne vasi, ga objavil na družbenem omrežju in se s pomočjo uporabnikov po treh desetletjih srečal s svojo družino.

"Sem otrok, ki išče svoj dom," je Li Jingwei dejal v objavljenem videu na omrežju TikTok, ki ga na Kitajskem poznajo po imenu Douyin. Li se imena vasi ni mogel spomniti, je pa zato po spominu izrisal najprepoznavnejše stvari v vasi in okolici, med njimi šolo, bambusov gozd in ribnik. "Zapomnil sem si drevesa, kamne, krave, križišča, ovinke in kje so potoki," je dejal v pogovoru za kitajski časnik Paper.

icon-expand Li Jingwei je narisal zemljevid rodne vasi in ga objavil na družbenem omrežju. FOTO: Twitter

34-letnik je zemljevid delil 24. decembra, uporabniki in policija pa so locirali vas v provinci Yunnan na jugozahodu Kitajske, kjer je živela ženska, ki so ji pred desetletji ukradli otroka. Po opravljeni analizi DNK so potrdili, da je Li zares njen sin. "Trideset let čakanja, nešteto noči hrepenenja in končno zemljevid, ročno narisan po spominu. To je trenutek popolnega miru," je Li je zapisal na svojem profilu pred ponovnim srečanjem z materjo. "Hvala vsem, ki ste mi pomagali pri ponovni združitvi z družino."

icon-expand Li Jingwei se je ponovno srečal z družino. FOTO: Twitter