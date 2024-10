Narkokartel obglavil novega župana in razstavil njegovo glavo

Prizori iz Mehike so pretresli ves svet. Na strehi avtomobila okrvavljena odrezana glava, na sedežu truplo brez nje. Množica žalujočih, ki ob krsti objokuje svojega najbližjega in poštenega politika, kot pravijo. Prav ta načelnost je Alejandra Arcosa Catalána očitno nazadnje stala življenja. Le šest dni po izvolitvi na županski položaj so ga umorili in obglavili ter ga takega pustili na ulici v opozorilo lokalnim prebivalcev. Policija je prepričana, da za okrutnim dejanjem stoji eden izmed zloglasnih narkokartelov.

Chilpancingo, ki leži med Acapulcom in mehiško prestolnico, se je zavil v črno. Morali so se posloviti od župana, ki so mu polni upanja, pred komaj tednom dni zaupali vodenje njihovega mesta v boljše čase. Alejandro Arcos Cataláno je zaprisegel prejšnji ponedeljek, naslednjega ni več dočakal. Mehiške oblasti so potrdile, da je bil 43-letni politik v nedeljo umorjen. "Vse potrebne preiskave potekajo," je redkobesedno potrdila novoizvoljena predsednica Claudia Sheinbaum.

Grozljivi prizori Precej bolj zgovorna pa so bila družbena omrežja. Uporabniki so se zgrozili ob fotografijah, ki so zaokrožile med njimi. Prikazujejo parkiran bel poltovornjak, na sedežu katerega je truplo brez glave, ta leži na strehi vozila. Na obrazu so vidni sledovi krvi, o identiteti pa ni dvoma. Poobjavljajo tudi njegov intervju malo pred smrtjo, v katerem razlaga, da želi, da se ga spominjajo po miru in sreči. "Tukaj živim že vse življenje in tukaj želim umreti. Ampak umreti želim med bojem za svoje mesto," povzemajo njegove preroške besede.

Žalovanje za Alejandrom Arcosom Catalánom. FOTO: AP icon-expand

Zločin se je zgodil v soseski Villa del Roble, ta dan je župan obiskoval območja, ki jih je prizadel orkan John. Chilpancingo z okoli 200.000 prebivalci je prestolnica druge največje mehiške zvezne države Guerro, ki jo je nevarni zajel val nasilja, za katerim stojijo zloglasni narkokarteli in tolpe, na kar skušajo opozarjati lokalni mediji. Neusmiljeni in maščevalni narkokarteli Kot poroča Mexico News Daily, je bil le tri pred Catalanom v središču mesta ustreljen njegov tajnik Francisco Gonzalo Tapia. Župan je takrat zagotovil, da ta zločin ne bo ostal nekaznovan. Nekdanji policijski specialec Ulises Hernandez Martínez, ki bi moral postati županov telesni stražar, je bil prerešetan na predvečer Catalanove zaprisege, dodaja Guardian.

Opozicijski politik Ricardo Anaya je po navedbah časnika opozoril na strašljive varnostne razmere v Mehiki, kjer je bilo po njegovih besedah ubitih več kot 450.000 ljudi, odkar je nekdanji predsednik Felipe Calderon leta 2006 "sprožil svojo na propad obsojeno vojno proti mamilarskim kartelom", kot je očital. "Dejstvo, da so obglavili župana tako pomembnega mesta, nas mora zgroziti. To je popolnoma nesprejemljivo in nekaj moramo storiti, da zagotovimo, da se to neha dogajati," je novinarjem dejal Anaya in pozval k takojšnji spremembi varnostne politike.

Žalovanje za Alejandrom Arcosom Catalánom. FOTO: AP icon-expand

Novoizvoljena predsednica je sicer obljubila, da bo v svojem šestletnem mandatu nadaljevala t. i. varnostno politiko "objemov, ne nabojev" svojega predhodnika in mentorja, 70-letnega Andresa Manuela Lopeza Obradorja. "Ne bomo se vrnili k Calderonovi brezobzirni vojni proti narkotikom, ki je naši državi povzročila toliko škode. Še naprej smo prepričani, da sta varnost in mir sadova pravičnosti," je dejala ob inavguraciji. Obljubil, da ne bo sklepal poslov s kriminalci Identiteta Catalanovih morilcev ostala nejasna, a v zadnjih letih je bilo mesto priča krvavim spopadom med dvema tolpama, imenovanima Los Ardillos in Los Tlacos. Kot se pogosto dogaja v Mehiki, so bili v kriminalno podzemlje vpleteni tudi lokalni politiki. Catalanova predhodnica Norma Otilia Hernandez je bila odstavljena s položaja, ko so se pojavili obremenilni posnetki, ki prikazujejo njen pogovor z vodjo Los Ardillosov v restavraciji, dodaja Guardian.

