Narkokartel v mehiški prestolnici izvedel napad na šefa policije

Garcia Harfucha, šef policije v devetmilijonskem Ciudad de Mexico, je bil ranjen v strelskem napadu v petek zjutraj, je sporočila županja Claudia Sheinbaumna Twitterju. Napad je preživel, umrli pa so njegova telesna stražarja, mimoidoča in eden od napadalcev.

"To jutro so nas strahopetno napadli člani narkokartela Jalisco Nueva Generacion. Moja dva kolega in prijatelja sta zato umrla, sam pa imam tri strelne rane. Naš narod se mora še naprej boriti proti organiziranemu kriminalu. Še naprej bomo delali,"je iz bolnišnice sporočil Harfuch.