Narkokralj Darko Šarić odhaja iz zapora. Premestili so ga v hišni pripor

Balkanski narkokralj, ki mu v Beogradu sodijo zaradi tihotapljenja 5,7 tone kokaina iz Južne Amerike v Evropo, bo po skoraj sedmih letih pripora, ki jih je preživel v zaporu, premeščen v hišni pripor, poročajo srbski mediji. Tako se je odločilo vrhovno sodišče. Enako so se odločili tudi v primeru treh njegovih sodelavcev, ki so bili prav tako obsojeni.

Po skoraj sedmih polnih letih prestajanja kazni v zaporu je vrhovno sodišče odločilo, da mu izrečejo blažji ukrep, torej hišni pripor. Nositi bo moral tudi sledilno napravo na nogi, da ga bodo organi pregona lahko spremljali. Nastanjen bo v hiši svoje žene Lane Popović. Zaradi trgovanja s kokainom je bil obsojen na 15 let zapora, a je sodbo zaradi proceduralne napake vrhovno sodišče junija razveljavilo in primer znova vrnilo v odločanje. Organizatorju hudodelske združbe, ki je med letoma 2008 in 2009 pretihotapil 5,7 tone kokaina iz Južne Amerike v Evropo, je vrhovno sodišče obsodbo potrdilo lani novembra, sedaj pa so kazen omilili in mu dosodili hišni pripor.

Skupaj s Šarićem je sodišče leta 2018 obsodilo še 17 njegovih sodelavcev. Obsojeni so bili vsak na 10 do 15 let zapora oziroma skupno več kot 300 let zapora. Še dva obtožena sta bila oproščena pomoči pri izvršitvi kaznivega dejanja. Lani je pritožbeno sodišče večini njegovih obsojenih sodelavcev znižalo kazen, štirje pa so bili oproščeni, je poročal Krik. 15-letno zaporno kazen mu je v ponovljenem sojenju leta 2018 izreklo Specialno sodišče v Beogradu. Pred tem je bil Šarić leta 2015 obsojen na 20 let zapora. A takrat je prvostopenjsko sodišče uporabilo določbe prenovljenega kazenskega zakonika iz leta 2009, moralo pa bi še starega iz leta 2005, po katerem je bila najvišja možna kazen za tihotapljenje mamil od pet do 15 let zapora. Višje sodišče je to sodbo razveljavilo in odredilo novo sojenje, kjer je torej bil obsojen na 15 let zapora. Junija letos pa je to sodbo vrhovno sodišče razveljavilo in vrnilo v ponovno odločanje, potem ko so njegovi odvetniki vložili zahtevo za varstvo zakonitosti.

Za danes 52-letnim Šarićem je bila izdana mednarodna tiralica po tem, ko so leta 2009 na jahti ob obali Urugvaja zaplenili dve toni kokaina. Drogo so iz Južne Amerike tihotapili na velikih čezoceankah. Srbske oblasti so takrat začele proces proti Šariću in njegovim pomočnikom z aretacijo prvih osumljencev. Sodni proces so kasneje večkrat razširili, sprva pa je potekal brez glavnega obtoženega, ki je poniknil neznano kam. Nato se je iz do sedaj neznanih razlogov predal marca 2014, dva dneva po parlamentarnih volitvah, na katerih je zmagala Srbska napredna stranka (SNS), ki jo je vodil Aleksandar Vučić . Takrat je Šarić dejal, da je zaradi spremenjene politične klime v Srbiji začutil, da zdaj lahko računa na pošteno sojenje. "To zdaj je pošteno sojenje, Darko ni več sovražnik," je takrat dejal po poročanju Krika. Operacija proti Šarićevemu narkokartelu pod imenom Balkanski bojevnik je sicer potekala v kar 15 državah, tudi v Sloveniji. Spomnimo. Dragana Tošića, domnevnega slovenskega šefa narkokartela Darka Šarića, so po treh letih zapora na Dobu 26. novembra izpustili na prostost. Kasneje je svojo odločitev vrhovno sodišče pojasnilo s tem, da je sodbi sodišč prve in druge stopnje v zadevi Balkanski bojevnik razveljavilo zaradi opiranja pravnomočne sodbe na dokaze, ki so bili pridobljeni s kršitvijo ustavno zagotovljenih človekovih pravic ter temeljnih svoboščin.