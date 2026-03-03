Naslovnica
Tujina

Narkošefa pokopali v zlati krsti

Guadalajara, 03. 03. 2026 10.31

Avtor:
N.L.
Zlata krsta El Mencha

Enega najbolj iskanih kriminalcev in narkošefa El Mencha, ki je umrl pred dvema tednoma v spopadih med svojimi podporniki in mehiško vojsko, so pokopali v zlati krsti, je razkril anonimni vir. Kje točno so ga pokopali, oblasti zaradi varnostnih razlogov ne razkrivajo.

Pogreb je potekal v ožjem krogu ob poostreni vojaški prisotnosti. Nekaj deset ljudi je imelo kljub sončnemu vremenu odprte črne dežnike, sprevod pa je spremljala mehiška glasba. Ob krsto so položili še ogromne cvetne vence.

Uradnik, ki je zahteval anonimnost, ker nima pooblastil, je za AP razkril, da so narkošefa pokopali na pokopališču v Zapopanu, predmestju Guadalajare, drugega največjega mesta Mehike, medtem ko urad generalnega tožilca lokacije zaradi varnostnih razlogov ne razkriva.

Skrbi so utemeljene, saj je smrt sprožila maščevanje mehiških kartelov v več krajih po državi. Med vojaško operacijo in nasiljem, ki sta sledili smrti narkošefa, je umrlo več kot 70 ljudi.

Okoli pogrebnega zavoda je bila že od nedelje poostrena varnost, ljudje pa so že pred pogrebom prinašali žalne cvetne vence.

Ustreljen v prsa, trebuh in noge

Vodjo mehiške kriminalne združbe Jalisco New Generation (CJNG) Nemesia Oseguera Cervantesa, znanega pod imenom El Mencho, je mehiška vojska ubila konec februarja, ko so ga skušali zajeti. Umrl je zaradi več strelnih ran v predel prsi, trebuha in nog, navaja AP, ki je pridobil mrliško listino. V spopadih sta umrla še dva njegova telesna stražarja, vsi so umrli na poti v bolnišnico.

Truplo El Mencha so najprej prepeljali na obdukcijo v Mexico City, v soboto pa so ga predali družini.

V mrliškem listu piše tudi, da bodo Oseguera Cervantesa pokopali, kar je redna praksa v primeru nasilnih smrti, da lahko v prihodnje zberejo še dodatne forenzične dokaze. Vlada namreč nadaljuje operacije proti ostalim vplivnim članom kartela.

Pokope narkokraljev v Mehiki tradicionalno spremlja veliko skrivnosti, kar njihovi privrženci izkoristijo za ustvarjanje zgodb in veličine pokojnih. Že nekaj ur po smrti El Mencha je tako nastalo več balad o njegovem umoru.

Razlagalnik

Jalisco New Generation Cartel (CJNG) je ena najmočnejših in najbolj nasilnih kriminalnih organizacij v Mehiki. Sedež ima v zvezni državi Jalisco, od koder se je razširil po vsej državi in tudi v druge države. CJNG je znan po svoji brutalnosti, oboroženosti in obsežni trgovini z mamili, predvsem s kokainom, metamfetamini in fentanilom. V zadnjih letih je postal eden glavnih tekmecev mehiške vlade in drugih kartelov v boju za nadzor nad ilegalnimi dejavnostmi.

59-letni El Mencho, ki je bil sicer tudi nekdanji policist, je vodil obsežno kriminalno združbo, odgovorno za tihotapljenje ogromnih količin kokaina, metamfetamina in fentanila v ZDA, je poročal BBC. Ameriško zunanje ministrstvo je za informacije, ki bi vodile do njegovega prijetja, ponudilo nagrado v višini 15 milijonov dolarjev (12,7 milijona evrov).

V napadu poškodovana palača Golestan: iranska kulturna dediščina pod ruševinami

