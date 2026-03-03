Narkošefa pokopali v zlati krsti

Pogreb je potekal v ožjem krogu ob poostreni vojaški prisotnosti. Nekaj deset ljudi je imelo kljub sončnemu vremenu odprte črne dežnike, sprevod pa je spremljala mehiška glasba. Ob krsto so položili še ogromne cvetne vence. Uradnik, ki je zahteval anonimnost, ker nima pooblastil, je za AP razkril, da so narkošefa pokopali na pokopališču v Zapopanu, predmestju Guadalajare, drugega največjega mesta Mehike, medtem ko urad generalnega tožilca lokacije zaradi varnostnih razlogov ne razkriva.

Pogrebna procesija po smrti El Mencha

Zlata krsta El Mencha

Skrbi so utemeljene, saj je smrt sprožila maščevanje mehiških kartelov v več krajih po državi. Med vojaško operacijo in nasiljem, ki sta sledili smrti narkošefa, je umrlo več kot 70 ljudi.

Okoli pogrebnega zavoda je bila že od nedelje poostrena varnost, ljudje pa so že pred pogrebom prinašali žalne cvetne vence.

Ustreljen v prsa, trebuh in noge

Vodjo mehiške kriminalne združbe Jalisco New Generation (CJNG) Nemesia Oseguera Cervantesa, znanega pod imenom El Mencho, je mehiška vojska ubila konec februarja, ko so ga skušali zajeti. Umrl je zaradi več strelnih ran v predel prsi, trebuha in nog, navaja AP, ki je pridobil mrliško listino. V spopadih sta umrla še dva njegova telesna stražarja, vsi so umrli na poti v bolnišnico.

Uničeni avtomobili v Puerto Vallarti

Truplo El Mencha so najprej prepeljali na obdukcijo v Mexico City, v soboto pa so ga predali družini. V mrliškem listu piše tudi, da bodo Oseguera Cervantesa pokopali, kar je redna praksa v primeru nasilnih smrti, da lahko v prihodnje zberejo še dodatne forenzične dokaze. Vlada namreč nadaljuje operacije proti ostalim vplivnim članom kartela. Pokope narkokraljev v Mehiki tradicionalno spremlja veliko skrivnosti, kar njihovi privrženci izkoristijo za ustvarjanje zgodb in veličine pokojnih. Že nekaj ur po smrti El Mencha je tako nastalo več balad o njegovem umoru.