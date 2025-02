'Narobe smo glasovali, najbrž sem utrujen', v Moskvi sprejeli opravičilo

Generalna skupščina ZN je v pondeljek ob obletnici vojne v Ukrajini glasovala od več predlogih, sprejela pa Ukrajinsko in Ameriško, medtem ko je ruskega zavrnila. Pri prvi je največ prahu dvignil glas proti s strani ZDA, ki kot kaže nasprotujejo ruskemu umiku iz zasedenih ozemelj in priznavajo aktualno stanje na bojišču. V ameriškem predlogu ni omemb ruskega umika in odgovornosti za začetek vojne.

Nekaj obrvi pa je dvignil srbski glas za ukrajinski amandma, povzročil pa je razburjenje tudi doma. Po glasovanju se je oglasil srbski predsednik Aleksandar Vučić in se uradno opravičil srbskem narodu zaradi napake v ZN. "Mislim, da je Srbija storila napako." To je pripisal osebni izčrpanosti in dejal, da bi se morali pri glasovanju vzdržati. "Opravičujem sem državljankam in državljanom. Sam pa nosim krivdo za to, ker sem kot kaže utrujen in obremenjen in ne uspem vsega narediti."

In kako so se odzvali v Rusiji? Najprej se je oglasila tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Maria Zaharova in izrazila "zaupanje ruske vlade v srbsko ljudstvo". "Vemo, da nas Srbi ne bodo izdali," je dejala in dodala, da se zahvaljuje za podporo srbskega naroda Rusiji. Zanimivo je, da ob tem ni omenila oblasti v Beogradu.

Podpredsednik srbske vlade Aleksadar Vulin pa je ostro kritiziral glas delegacije v New Yorku ter ga označil za "izdajo in ne za napako". "Ne verjamem v napake, ker ni Srba, ki ne bi dvakrat pomislil, preden bi glasoval proti Rusiji. Ne verjamem v napake, verjamem pa v izdajo." Vulin zahteva preiskavo ozadja glasovanja in s prstom kaže na zunanjega ministra Marka Djurića, ki naj bi bil v ozadju glasu za ukrajinski predlog.