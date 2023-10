Naročil mineralno vodo, postregli so mu snov, ki mu je razžrla požiralnik

"Če bi v mene prišla kakšna kapljica več, me ne bi več bilo tukaj," za hrvaški RTL pripoveduje Stanko Laković. Maja je s soprogo užival v kosilu na Reki, a to se je sprevrglo v nočno moro. Namesto naročene mineralne vode je bilo v steklenički, ki mu jo je prinesel natakar, nekaj povsem drugega. Nekaj kapljic tekočine je doseglo požiralnik in ga opeklo. Ko je v ustih začutil pekoč občutek, kot da mu gorijo, je vsebino takoj izpljunil, delavci v restavraciji pa so poklicali reševalce, opisuje. Ti so ga takoj prepeljali na urgenco.