Tujina

Republika Srbska dobila vlado brez zakonite podlage

Banjaluka, 02. 09. 2025 20.39 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , L.M.
Narodna skupščina Republike Srbske je potrdila novo vlado, ki jo bo vodil premier Savo Minić. Za izvolitev vlade je po poročanju televizije RTRS glasovalo 50 poslancev. Nova vlada po ocenah pravnih strokovnjakov ni zakonita, saj je Minića za mandatarja imenoval razrešeni predsednik te entitete Bosne in Hercegovine Milorad Dodik.

Nova vlada, ki je bila izvoljena na današnji izredni seji parlamenta z glasovi 50 poslancev, vključuje štiri nove ministre in 12 ministrov iz prejšnjega sklica. Po izvolitvi so predsednik in člani vlade Republike Srbske slovesno prisegli pred narodno skupščino, je poročala radiotelevizija Republike Srbske (RTRS).

Vlado bo vodil premier Savo Minić, ki prihaja iz Dodikove Zveze neodvisnih socialdemokratov (SNSD) in je bil doslej entitetni minister za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo. Milorad Dodik ga je za mandatarja imenoval, čeprav je sodišče BiH pred tem potrdilo odločitev državne volilne komisije o odvzemu predsedniškega mandata Dodiku.

Milorad Dodik
Milorad Dodik FOTO: AP

Pravni strokovnjaki so v minulih dneh opozarjali, da bo vlada pod vodstvom Minića nezakonita in nelegitimna, saj je mandatarja za sestavo vlade imenovala oseba, ki nima več predsedniške funkcije oz. pristojnosti.

Dosedanji premier Republike Srbske Radovan Višković je odstopil 18. avgusta, ko je Dodiku formalno prenehal predsedniški mandat. Parlament entitete je minuli petek potrdil Viškovićev odstop, določil pa je tudi datum referenduma, na katerem se bodo volivci 25. oktobra izrekli glede odločitve državne volilne komisije o odvzemu mandata Dodiku.

Radovan Višković
Radovan Višković FOTO: AP

Volilna komisija je Dodiku mandat odvzela, potem ko je bil pravnomočno obsojen na leto dni zapora in šestletno prepoved delovanja v politiki zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH.

Po razrešitvi Dodika je državna volilna komisija minuli teden odločila, da bodo predčasne volitve, na katerih bodo v Republiki Srbski volili novega predsednika entitete, potekale 23. novembra.

BiH parlament nova vlada Dodik
