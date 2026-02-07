Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Mesto na robu Evrope, kjer govorijo rusko in živijo 'v krču'

Narva, 07. 02. 2026 11.42 pred 43 minutami 4 min branja 5

Avtor:
M.V.
Življenje v obmejnem mestu Narva

Srednjeveški trdnjavi stojita druga nasproti drugi na reki Narvi, ki ločuje Estonijo od Rusije. "Most prijateljstva", ki povezuje oba zasnežena bregova in je bil nekoč simbol sodelovanja, ima zdaj na estonski strani bodečo žico in tako imenovane "zmajeve zobe" oziroma protitankovske ovire.

"Ime je nekoliko ironično" pravi Eerik Purgel, vodja mejne policije v pretežno rusko naseljenem estonskem mestu Narva. Nekateri se bojijo, da bi lahko obmejno mesto z več kot 50.000 prebivalci, večinoma estonskimi in ruskimi državljani ter osebami brez državljanstva od padca Sovjetske zveze, postalo prva tarča možne ruske invazije.

Na estonski strani mostu plapola zastava Nata poleg zastav Estonije in Evropske unije. Most je bil nekoč poln ljudi, ki so se vozili v Rusijo po nakupih ali pa so obiskovali sorodnike. Danes pa je mejni prehod zaprt za promet in potniki svojo prtljago vlečejo peš.

Razpoloženje v Narvi je mračno. "Tukaj na robu Evrope se vojna doživlja drugače," je dejala županja Katri Raik. "Vsak dan gledamo Rusijo čez mejo. Vsi razmišljamo o tem, kaj se bo zgodilo potem." 

Življenje v obmejnem mestu Narva
Življenje v obmejnem mestu Narva
FOTO: AP

Od ruske invazije na Ukrajino leta 2022 je Estonija, tako kot drugi dve baltski državi, Latvija in Litva, okrepila svojo obrambo. Estonska vojska je majhna, pomagajo pa ji lahko enote Nata nameščene v baltskih državah. Estonske oblasti so uvedle različne "ukrepe za zaščito svoje nacionalne varnosti". Ruskim državljanom in osebam brez državljanstva je bila odvzeta volilna pravica na lokalnih volitvah, v številnih šolah pa so začeli poučevati le v estonščini. To odpira številne pomisleke in tudi kritike, predvsem iz Moskve, a tudi nekaterih nevladnih organizacij, ki opozarjajo na diskriminacijo ruske manjšine. 

Ukrepi oblasti so močno prizadeli Narvo, kjer ljudje večinoma govorijo rusko. Spremembe so skupaj z visoko brezposelnostjo, naraščajočimi stroški, krčenjem vezi z Rusijo in strahom pred konflikti povečale napetosti v obmejnem mestu.

"To je najtežje obdobje naše zgodovine v približno 40 letih," je dejal predsednik mestne skupščine Mihail Stalinuhin in zavrnil politiko, usmerjeno proti govorcem ruskega jezika. "Stvari še poslabšujejo nenehne govorice o vojni, vojni, vojni, vojni, vojni. Ljudje preživljajo zelo težko moralno, ekonomsko in socialno situacijo."

Življenje v obmejnem mestu Narva
Življenje v obmejnem mestu Narva
FOTO: AP

 

Rusko državljanstvo

Približno polovica prebivalcev Narve ima estonsko državljanstvo, tretjina rusko, približno 7000 ljudi pa je brez državljanstva. Mestu, ki se nahaja na pomembnem strateškem položaju, so v preteklih stoletjih vladali Danci, Nemci, Rusi, Švedi in Estonci.

Večina zgodovinskih baročnih stavb je bila uničenih med drugo svetovno vojno, pod sovjetsko oblastjo pa je Narvo naseljevalo pretežno rusko prebivalstvo. Petintrideset let po osamosvojitvi Estonije se Narva še vedno spopada z vprašanji identitete.

Vladimir Aret, 32-letni upravitelj hotela in član mestnega sveta, je povedal, da se mnogi v Narvi počutijo razpete med dvema svetovoma. "Sem Evropejec, ampak včasih se šalimo, da ne razumemo, kaj je naša domovina," je dejal.

Nekateri rusko govoreči prebivalci se imajo za estonske domoljube, medtem ko drugi hvalijo Vladimirja Putina. Nekateri ljudje v Narvi govorijo samo rusko. Gledajo rusko televizijo in čutijo nostalgijo po sovjetski preteklosti.

Življenje v obmejnem mestu Narva
Življenje v obmejnem mestu Narva
FOTO: AP

"Rusofobna norost"

Rusija redno kritizira estonsko vlado. Rusko zunanje ministrstvo je v poročilu, objavljenem decembra, zapisalo o "naraščajoči rusofobni norosti v Estoniji" in vladni "neonacistični" politiki. Nekateri podpirajo stališče Moskve.

"Mi, rusko govoreči, smo diskriminirani," je dejala ženska v petdesetih letih v Narvi, ki je zaradi strahu pred posledicami razkritja indentite novinarje prosila, da je ne imenujejo. Olga Kolesnikova, 64-letna ženska brez državljanstva, se ni strinjala. "Ne počutim se prikrajšano," je dejala upokojena bankirka in dodala, da so trije od njenih štirih otrok estonski državljani.

Aleksandar Gruljov, 59-letni gradbeni delavec, je dejal, da celo razmišlja o tem, da bi se odpovedal ruskemu državljanstvu. "Tukaj nihče nikogar ne zatira," je dodal.

Vendar pa nemški politolog Carlo Masala pravi, da je odvzem volilne pravice ruskim državljanom na lokalnih volitvah v Estoniji odlična priložnost za rusko propagando. Tako kot v Donbasu na vzhodu Ukrajine "lahko Rusija trdi, da so pravice njenih manjšin v tujini ogrožene, kar ji daje razlog, da jih zaščiti, če je potrebno z vojaškimi sredstvi," je povedal za AFP.

V svoji knjigi "Če Rusija zmaga: Scenarij" Masala predvideva, da bodo ruski vojaki leta 2028 osvojili Narvo, da bi sprožili širši napad na baltske države in privedli do morebitnega razpada Nata.

Po njegovi knjigi bi ruske sile zavzele Narvo v nekaj urah s pomočjo delov lokalnega civilnega prebivalstva, ki bi bilo pred napadom oboroženo. Masala je za AFP povedal, da bi lahko bilo tudi več drugih mest z veliko rusko populacijo, vključno s Kirkenesom na Norveškem in Daugavpilsom v Latviji, ranljivih za morebiten ruski napad.

Ruska invazija na Ukrajino je v ospredje razprave postavila politična prepričanja Rusov v Estoniji. "Bi podprli državo v primeru vojne, ki bi lahko bila proti Rusiji?" so v anketi iz leta 2023 vprašali rusko govoreče. Glede na rezultate ankete je 65 odstotkov rusko govorečih vprašanih dejalo, da so "verjetno ali zagotovo estonski domoljubi", 28 odstotkov pa, da "verjetno ali zagotovo ne".

Elisei Solovjov ne dvomi o svoji zvestobi Estoniji. Osemnajstletni član prostovoljne obrambne organizacije Kaitseliit že zna kopati jarke in uporabljati strelno orožje. "Pripravljeni smo braniti svojo državo, ne bojimo se," je dejal. Analitik Masala je dejal, da Narva zdaj spominja na trdnjavo.

estonija narva rusija

Primerjava minimalnih plač v EU, Slovenija v boljši polovici

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Soul
07. 02. 2026 12.25
Človeška neumnost se vedno prične tam, kjer se zavest zapakira v narodno nacionalno, politično ali versko etiketo. Ko sebe označimo tej smeri, dobimo bitje, ki pozabi, da je to le miselni konstrukt s katero se poigrava človeški ego. Ko pa se ego razglasi za resničnost dobimo zidove, slepo vero in bitje, ki strelja v imenu ega, pozabi pa na življenje. Kakšna tragedija, ko ego napolni jarke z ljudmi, ki so prepričani, da branijo resnico. Še atom je bolj moder od človeške miselne utvare.
Odgovori
0 0
anatomija
07. 02. 2026 12.19
Realnost je , da niti Rusi ne marajo Rusije. Le kdo bo podpiral leglo zla
Odgovori
-3
0 3
suleol
07. 02. 2026 12.18
vse se je zacelo z odvzemom ozemlja srbiji, vsi ste to takoj pozdravljali niste pa se zavedali kaj to nosi za sabo
Odgovori
+1
1 0
flexilbe principles
07. 02. 2026 12.17
Ruse je treba izgnat iz Evrope. 80 let uničujejo narode in ljudi. Tudi svoje. Rak človeštva.
Odgovori
-1
1 2
macolagobec
07. 02. 2026 12.14
Rusi se gredo nacistična osvajanja in pri tem zlorabljajo tiste Ruse, ki so po padcu Sovjetske zveze ostale v nekdaj okupiranih državah.
Odgovori
-1
0 1
bibaleze
Portal
Najredkejši trojčki na svetu: rasli so v dveh maternicah
Izposodil si je denar za darila za otroke – zdaj ga pozna cel svet
Izposodil si je denar za darila za otroke – zdaj ga pozna cel svet
Naj bo pust čaroben! Družinska rajanja po Sloveniji
Naj bo pust čaroben! Družinska rajanja po Sloveniji
Luka Basi zapel s sedemletnim sinom in ganil Slovenijo
Luka Basi zapel s sedemletnim sinom in ganil Slovenijo
zadovoljna
Portal
3 znamenja, ki bodo letos dala odpoved
Dnevni horoskop: Škorpijoni čuvajo skrivnost, levi bodo dobili pohvalo
Dnevni horoskop: Škorpijoni čuvajo skrivnost, levi bodo dobili pohvalo
To so barve, ki bodo najbolj priljubljene v letu 2026
To so barve, ki bodo najbolj priljubljene v letu 2026
Vroča lepotica v goli obleki jemlje dih
Vroča lepotica v goli obleki jemlje dih
vizita
Portal
Preprosta navada v trgovini, ki lahko ogrozi vaše zdravje
Kašelj, ki traja več kot teden dni, je lahko opozorilni znak
Kašelj, ki traja več kot teden dni, je lahko opozorilni znak
Presenetljiva težava sodobnega trenda čuječnosti
Presenetljiva težava sodobnega trenda čuječnosti
Razlika med generalizirano anksiozno motnjo in panično motnjo
Razlika med generalizirano anksiozno motnjo in panično motnjo
cekin
Portal
Loterija: Milijon gre na Ptuj
Ste vedeli to o denarju?
Ste vedeli to o denarju?
Pri samopostrežnih blagajnah kupujemo več
Pri samopostrežnih blagajnah kupujemo več
Temna plat športa: ko OnlyFans rešuje kariere vrhunskih športnikov
Temna plat športa: ko OnlyFans rešuje kariere vrhunskih športnikov
moskisvet
Portal
Igralka, ki za smehom skriva bolečino
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Na rdeči preprogi neprepoznaven – izgubil neverjetnih 130 kg
Na rdeči preprogi neprepoznaven – izgubil neverjetnih 130 kg
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
dominvrt
Portal
Zakaj mačke ponoči postanejo bolj aktivne in kako jim prilagoditi dom
Vrtnice za svoje cvetenje potrebujejo družbo dobrih sosedov
Vrtnice za svoje cvetenje potrebujejo družbo dobrih sosedov
Nevaren trik, ki naredi več škode kot koristi
Nevaren trik, ki naredi več škode kot koristi
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
okusno
Portal
5 hitrih peciv, ki jih naši bralci radi spečejo za vikend
Priljubljeni slani rogljički osvajajo svet. Tako jih pripravite doma
Priljubljeni slani rogljički osvajajo svet. Tako jih pripravite doma
Ključni triki za krhke flancate, ki se kar topijo v ustih
Ključni triki za krhke flancate, ki se kar topijo v ustih
'Garbage bread': hitra jed s sestavinami iz hladilnika
'Garbage bread': hitra jed s sestavinami iz hladilnika
voyo
Portal
Trinajst življenj
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527