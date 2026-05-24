Konzervansi povezani z višjim tveganjem za infarkt

Pariz, 24. 05. 2026 10.43 pred dvema minutama 4 min branja 0

Ne.M.
Nakup hrane v trgovini

Francoska študija je pokazala povezavo med nekaterimi pogosto uporabljenimi konzervansi v predelani hrani in večjim tveganjem za povišan krvni tlak ter srčno-žilne zaplete. Presenetljivo so podobne povezave zaznali tudi pri nekaterih "naravnih" aditivih, kot sta citronska kislina in vitamin C v industrijski uporabi, pri tem pa raziskovalci poudarjajo, da gre za statistične povezave in ne dokaz vzročnosti ter da rezultati ne veljajo za naravno prisotne snovi v sadju in zelenjavi.

Nedavna francoska študija je našla povezavo med pogosto uporabljenimi konzervansi v predelani hrani in večjim tveganjem za povišan krvni tlak ter srčno-žilne zaplete. Raziskava je pokazala, da so običajni konzervansi, ki se uporabljajo za uničevanje bakterij in plesni v trgovinskih izdelkih, povezani z 29-odstotnim večjim tveganjem za povišan krvni tlak ter 16-odstotnim večjim tveganjem za srčni infarkt in možgansko kap, navaja CNN.

Researchers advise choosing fresh, unprocessed and minimally processed foods.

Presenetljivo naj bi podobno tveganje predstavljali tudi tako imenovani "naravni" antioksidativni konzervansi, kot sta citronska kislina in askorbinska kislina (vitamin C), ki se pogosto uporabljata za preprečevanje porjavenja živil. Pri ljudeh, ki so zaužili več izdelkov s temi dodatki, so zaznali 22-odstotno višje tveganje za hipertenzijo. Avtorica raziskave Mathilde Touvier je pojasnila, da čeprav sta citronska in askorbinska kislina naravno prisotni v sadju, v vlogi industrijskih konzervansov "nista povsem naravni". Raziskovalci ob tem poudarjajo, da gre za povezavo, ne nujno neposredno vzročno zvezo, ter da so potrebne dodatne raziskave.

Touvierjeva je dodala, da rezultati te študije ne veljajo za naravne snovi, ki jih najdemo v sadju in zelenjavi, temveč se nanašajo na aditive, ki se uporabljajo v predelani hrani.

Študija sicer izpostavlja, da lahko različni aditivi v ultra predelani hrani vplivajo na tveganje za bolezni srca in ožilja, kar potrjuje opozorila evropskih strokovnjakov, poroča CNN. Tracy Parker iz Britanske fundacije za srce, ki v raziskavi ni sodelovala, je dejala, da ugotovitve potrjujejo nedavno stališče Evropskega kardiološkega združenja, ki ultra predelano hrano označuje kot pomemben javnozdravstveni problem.

Ultra predelana hrana je bila v prejšnjih raziskavah povezana s približno 50-odstotnim višjim tveganjem za smrt zaradi srčno-žilnih bolezni, pa tudi s 55-odstotno večjo verjetnostjo debelosti, 41 odstotki več motenj spanja in 40-odstotnim večjim tveganjem za sladkorno bolezen tipa 2.

Prvič pod drobnogledom posamezni konzervansi

Raziskava tokrat prvič podrobneje obravnava posamezne konzervanse, ne le ultra predelane hrane kot celote, kar po mnenju strokovnjakov pomaga bolje razumeti, zakaj so ti izdelki škodljivi. Avtorji ob tem poudarjajo, da so konzervansi zelo razširjeni in da jih ni mogoče enostavno izločiti z eno skupino živil, zato priporočajo predvsem izbiro čim manj predelane hrane.

Raziskovalci svetujejo, da ljudje izbirajo sveža, nepredelana in minimalno obdelana živila oziroma če želijo hitro pripravljene možnosti, naj raje posežejo po zamrznjenih izdelkih, saj so ti konzervirani z nizko temperaturo in ne nujno z dodatki.

Osem konzervansov, povezanih z visokim krvnim tlakom

Študija v reviji European Heart Journal je v okviru projekta NutriNet-Santé spremljala več kot 112.000 ljudi in analizirala vpliv 58 konzervansov na zdravje srca in ožilja. Podatke o prehrani so udeleženci več let natančno beležili, raziskovalci pa so jih povezali z zdravstvenimi izvidi iz uradnih evidenc.

Raziskovalci so analizirali 17 pogosto zaužitih konzervansov in ugotovili, da jih je osem povezanih z višjim krvnim tlakom. Med njimi so bili trije "neantioksidativni" konzervansi: kalijev sorbat, kalijev metabisulfit in natrijev nitrit, ki delujejo proti bakterijam, plesnim in kvasovkam.

Kalijev sorbat se pogosto uporablja v vinu, pekovskih izdelkih, sirih in omakah, kalijev metabisulfit v vinu, sokovih, jabolčniku in pivu, natrijev nitrit pa v predelanem mesu, kot so slanina, šunka in mesni narezki.

Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da so nitrati in žveplove spojine že znani dejavniki tveganja v predelanem mesu, zato ugotovitve niso presenetljive. Nekateri raziskovalci pa poudarjajo tudi, da so konzervansi nujni za obstojnost in varnost živil. Konzervansi imajo po njihovih besedah pomembno vlogo v prehranskem sistemu, saj preprečujejo bolezni, kvarjenje hrane, zmanjšujejo odpadke in podaljšujejo rok uporabe.

Študija je pokazala, da so poleg nekaterih "neantioksidativnih" konzervansov tudi antioksidanti, kot so askorbinska kislina (vitamin C), natrijev askorbat, natrijev eritorbat, citronska kislina in izvlečki rožmarina, povezani z višjim krvnim tlakom. Askorbinska kislina je bila posebej povezana tudi s srčno-žilnimi boleznimi.

Podobne raziskave iste ekipe so že prej pokazale povezave konzervansov z večjim tveganjem za raka in sladkorno bolezen tipa 2. Nekateri konzervansi so bili povezani z do 32-odstotnim višjim tveganjem za različne vrste raka ter do 49-odstotno večjo verjetnostjo za razvoj sladkorne bolezni.

Strokovnjaki poudarjajo, da gre za opazovalno študijo, ki ne dokazuje vzročne povezave, vendar so bili rezultati dobro prilagojeni na druge dejavnike in dovolj močni, da upravičujejo nadaljnje raziskave, navaja CNN.

