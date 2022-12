Praznovanje praznikov v vesolju: božične večerje, sprehodi in klici na Zemljo

Božično-novoletni prazniki so čas, ki ga večina preživi s svojo družino in bližnjimi. A to ne velja za astronavte. No, vsaj za nekatere ne; eden izmed njih se je lani že 21. leto zapored v času božiča nahajal v vesolju. V prvih letih vesoljskega programa so bili dopusti, preživeti v vesolju, razmeroma redki dogodki, a s tem, ko so misije postajale daljše in pogostejše, so pogostejše postale tudi počitnice v vesolju. V zadnjih 22 letih so počitnice, preživete na Mednarodni vesoljski postaji, postale vsakoletni, morda celo povsem rutinski dogodek.

Med letom 1973 in 1974 so trije astronavti na krovu vesoljske postaje Skylab praznovali zahvalni dan, božič in novo leto. To je bila tudi prva posadka, ki je v vesolju preživela tako zahvalni dan kot novo leto. Da bi si polepšali praznične dni, so iz posod za ostanke hrane so sestavili božično drevo, kot okraske so uporabili barvne nalepke, na vrhu pa pa so namestili komet, narejen iz kartona. Zvečer so uživali v božični večerji, za sladico so imeli sadno torto, se pogovarjali s svojimi družinami in odpirali darila.

Prva ruska kozmonavta, ki sta novo leto pričakala v orbiti, sta bila Jurij V. Romanenko in Georgi M. Grečko leta 1977 in 1978 na krovu vesoljske postaje Saljut-6. Novemu letu sta nazdravila med televizijskim prenosom na Zemljo.

V vesolju pa so obeležili tudi judovski praznik hanuka, ki je znan tudi kot praznik luči. Gre za osemdnevno praznovanje ponovnega zavzetja Jeruzalema in ponovne posvetitve drugega templja, ki se je zgodilo leta 164 pred našim štetjem. Nasin astronavt Jeffrey A. Hoffman je prvo hanuko v vesolju praznoval 9. decembra 1993 med misijo popravila vesoljskega teleskopa Hubble.

Šest let kasneje je sedemčlanska posadka na krovu programa Discovery znova obeležila božič. Med letoma 1987 in 1998 pa je v vesolju praznike preživelo kar 12 posadk odprave Mir, prihod članov posadke Ekspedicije 1 Williama M. Shepherda (Nasa) ter Jurija P. Gidzenka in Sergeja K. Krikaleva (Roscosmos) na Mednarodno vesoljsko postajo 2. novembra 2000 pa so označil začetek stalne človeške prisotnosti v vesolju. Bili so prvi, ki so božič in novo leto praznovali na krovu novonastalega vesoljskega laboratorija in začeli s tradicijo branja prazničnega sporočila ljudem na Zemlji.

Lani pa je praznovanje v vesolju doseglo nov mejnik. Leta 2021 je namreč praznike in vstop v novo leto v vesolju praznovalo rekordno število ljudi iz štirih različnih držav. Deseterica astronavtov je v tem času delala na krovu dveh vesoljskih postaj – Mednarodne vesoljske postaje in kitajske vesoljske postaje Tiangong.