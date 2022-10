Družina umrle Mahse Amini živi v strahu: grožnje s smrtjo in ugrabitvijo

Ob pogovoru z novinarjem BBC-ja Erfan uporablja Mashino kurdsko ime Zhina. Tako so jo klicali starši in družina. "Zhina se ni ukvarjala s politiko. Režim si izmišlja scenarije in dezinformacije, češ da je bila Zhina v stiku z mano, da sem jo učil in poslal nazaj v Iran, da bi opravljala določeno dejavnost, čeprav to ne drži."

'Iranska obveščevalna služba bi nas ubila'

Pravi, da se zaradi groženj, ki so jih prejeli člani njegove družine, bojijo za svojo varnost."V Islamski republiki jih mučijo. Predstavniki režima so nam preko lažnih profilov na Instagramu grozili, družinskim članom v Iranu pa so povedali, da jih lahko ubijejo, če se bodo vključili v proteste. Sam sem po telefonu prejemal številne grožnje, govorili so, da me bodo ugrabili in ubili, če me bodo videli v mestu," še pove Erfan.

Novinar BBC je potoval do gorate meje med Iranom in Irakom. Tam je eden redkih krajev, kjer lahko iz prve roke slišite zgodbe Irancev. Kot piše, se ljudje bojijo govoriti v javnosti. Čeprav želijo govoriti in deliti sporočila, ki bi jih posredovali tudi onkraj meja države, se zavedajo, da jih pojavljanje pred kamero ali razkritje njihovih imen resno ogroža. "Iranska obveščevalna služba bi nas ubila," povedo. Vendar si obupano želijo sprememb.

Kot smo poročali, je iranska moralna policija 13. septembra aretirala Aminijevo zaradi domnevno neprimernega nošenja naglavne rute, v priporu pa je umrla. Iranski forenziki so v petek po preiskavi sporočili, da je bila smrt posledica dolgotrajne bolezni in ne udarcev v glavo, čeprav njena družina trdi, da je bila prej zdrava. Njen oče je za televizijsko postajo Iran International, ki ima sedež v Londonu, zavrnil uradno poročilo. "Na lastne oči sem videl, da je Mahsi iz ušes in zadnjega dela vratu tekla kri," je dejal v soboto.