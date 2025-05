Naša ekipa v Vatikanu: vse oči bodo uprte v en sam dimnik

Dogajanje v Vatikanu bo do izvolitve novega papeža spremljala tudi naša ekipa. Kot pravi naša posebna poročevalka Maja Sodja, je dan pred začetkom konklave potekal precej mirno in spokojno, čeprav je bilo v zraku že čutiti nekaj vznemirjenja. Na Trgu svetega Petra namreč že kmalu znova pričakujejo večjo množico ljudi. Policisti so zato v pripravljenosti na praktično vsakem vogalu.

Sama zamisel o konklavu je sicer nastala z namenom, da bi bili kardinali-elektorji zaščiteni pred zunanjim svetom, da nanje ne bi vplival nihče. Bodo pa vse do izvolitve Frančiškovega naslednika zavezani k molčečnosti.

In kaj bodo torej med konklavom tehtali vsebinsko? Na zadnji kongregaciji so soglasno sklenili, da mora naslednji papež nadaljevati s približevanjem Cerkve ljudem.

"V tem kontekstu gre torej razumeti, da bodo iskali osebo, ki bo ljudska, ki bo ljudi imela rada in ki bo tudi komunikacijsko spretna. Ob tem pa tudi osebo, ki bo naslavljala vsa pomembna globalna vprašanja, kot na primer ekonomsko neenakost, poglabljajočo se revščino in tudi reorganizacijo Rimske kurije, sinodalnost in zavezanost miru," pravi Maja Sodja.