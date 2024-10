Naša novinarja v poplavljeni Valencii: 'Mesta trenutno ni mogoče zapustiti'

Voditeljica POP IN na POP TV Ota Širca Roš se je z družino v času jesenskih počitnic odpravila v Valencio. Kot nam je povedala, je v mestu že včeraj močno pihalo, zvečer pa so na mobilne telefone prejeli obvestilo španske civilne zaščite, ki je opozarjala na prihod neurja.

Po besedah Roševe so v Valencii sinoči zaprli podzemno železnico in nekatere ceste. Čeprav v samem mestu ni večje škode, tam danes vlada kaos. Središče mesta je bolj prazno, šole zaprte, ljudje ne morejo v službo, na cestah pa je nepopisna gneča. Z avtomobilom so se skušali prebiti do Alicanteja, ki se nahaja južno od Valencie, a razmere tega trenutno ne omogočajo. Številne ceste so namreč zaprte in poplavljene, pristojni pa vozila preusmerjajo nazaj v mesto.