'Naša telesa je premetavalo. Eni so bili vrženi v zrak, drugi pa pomendrani na tleh'

Tragedija se je zgodila ob vznožju gore Meron, kjer so se romarji zbrali ob judovskem prazniku Lag Baomer. Gre za lokacijo, kjer naj bi bil pokopan judovski modrec iz 2. stoletja, rabin Šimon Bar Johai. Tega se spominjajo z molitvami in plesom, ki potekajo celo noč, verniki pa so se dogajanja letos še posebej želeli udeležiti, saj so lani zaradi pandemije covida-19 romanje odpovedali.

Na najbolj množičnem dogodku v državi od izbruha pandemije naj bi se na koncu zbralo kar 100.000 ljudi, čeprav so oblasti sicer dovolile 10.000 udeležencev. Nato pa naj bi nekaj romarjem spodrsnilo na klančini, ki je bila ograjena na obeh straneh. Zaradi tega je več deset ljudi padlo, izbruhnila je panika, ljudje pa so se podali v beg iz goste množice. Po nekaterih drugih informacijah naj bi do stampeda prišlo, ko je policija želela postaviti barikado, da množica ne bi preveč napolnila prostora.