Nasa v medzvezdnem prostoru išče svojo sondo Voyager 2

Iz Nase so sporočili, da upajo, da se bo komunikacija ponovno obnovila oktobra. Voyager je sicer od Zemlje oddaljen več kot 19,9 milijard kilometrov in po medzvezdnem prostoru drvi s hitrostjo približno 55.346 kilometrov na uro.

Voyager 2, ki se je pognal vse globlje v medzvezdni prostor, je izgubil stik, odkar so kontrolorji pred več kot tednom dni po pomoti poslali napačen ukaz, ki je njegovo anteno nagnil stran od Zemlje. Antena vesoljskega plovila se je premaknila le za 2 odstotka, vendar je bilo to dovolj za prekinitev komunikacij.

Sondi sta bili zasnovani tako, da sta izkoristili redko poravnavo zunanjih planetov, ki se zgodi približno vsakih 176 let, in z namenom, da bi raziskali tako Jupiter kot Saturn. Voyager 2 je med drugim edino vesoljsko plovilo, ki je kdajkoli letelo mimo Neptuna in Urana, medtem ko je Voyager 1 od Zemlje oddaljen skoraj 15 milijard kilometrov, kar pomeni, da je to najbolj oddaljeno vesoljsko plovilo. Vsako vesoljsko plovilo pa nosi "Zlati zapis" z zemeljskimi zvoki, slikami in sporočili, katerih namen je morebitnim izvenzemeljskim bitjem posredovati zgodbo o našem svetu.