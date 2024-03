'Naša varnost, svoboda in blaginja so na trdnejši podlagi kot kadar koli prej'

Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Margus Tsahkna, Krišjanis Karinš, Gabrielius Landsbergis, Luminita Odobescu in Juraj Blanar pišejo, da 29. marec 2004 zanje pomeni premik iz sive cone pod modro-beli obrambni dežnik, ki ga drži pokonci jeklena zaveza zaveznic za medsebojno obrambo.

"Naša varnost, svoboda in blaginja so od vstopa v zvezo Nato pred 20 leti na trdnejši podlagi kot kadar koli prej," so zapisali zunanji ministri in ministrice, čeprav proslava obletnice poteka v senci vojne in uničevanja na evropski celini.

"Ruska surova in popolnoma agresivna vojna proti Ukrajini je povzročila nedoumljivo človeško trpljenje in izgube. Odločeni smo podpreti Ukrajino vse do zmage. Več kot bomo storili za Ukrajino, prej bo nad Evropo vzšlo novo jutro," so zapisali in dodali, da se mora vojna končati s pravico za žrtve, odgovornostjo ter celovitim, pravičnim in trajnim mirom.