Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Nasa z načrti na Luni, napoveduje tudi novo misijo na Mars

Washington, 25. 03. 2026 08.00 pred 4 urami 3 min branja 6

Avtor:
Ne.M.
Luna

Novi šef Nase je na dogodku v Washingtonu predstavil ambiciozno vizijo, ki vključuje prenovljene načrte za lunino bazo. V projekt bodo vložili približno 20 milijard dolarjev, zgradili jo bodo z več deset misijami. Napovedal je tudi druge projekte, med njimi novo vozilo na jedrski pogon, ki bi ga uporabili v novi misiji na Mars predvidoma leta 2028.

Čeprav si vesoljska agencija že dolgo prizadeva za ustanovitev naselja na Luni, kjer bi astronavti lahko živeli in delali trajneje, je Nasa v torek prvič razkrila časovnico in načrt za takšna prizadevanja.

20 milijard dolarjev in več deset misij

"Baza na Luni se ne bo pojavila čez noč," je na dogodku z naslovom Ignition (v prevodu Vžig) dejal administrator Nase Jared Isaacman. "V naslednjih sedmih letih bomo vložili približno 20 milijard dolarjev in jo zgradili z več deset misijami," je še poudaril. Ni sicer še jasno, koliko od 20 milijard dolarjev bi lahko Nasa preusmerila iz drugih projektov ali koliko novih sredstev bo potrebnih, poroča CNN.

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Novo vozilo na jedrski pogon za Mars

Nekateri drugi projekti, ki jih je napovedal Isaacman, bi imeli precej krajše roke, predvsem povsem novo vozilo na jedrski pogon za Mars, za katerega agencija upa, da ga bo uspela izstreliti do leta 2028, kar je bliskovito hitro v svetu vesoljskih potovanj.

Med množico torkovih napovedi je Isaacman razkril tudi, da bo Nasa začasno ustavila načrte za sodelovanje z mednarodnimi partnerji pri razvoju vesoljske postaje, ki bi krožila okoli Lune in se imenuje Gateway.

Zasnovana kot podpora odpravam na Lunino površje in misijam proti bolj oddaljenim destinacijam, bi vesoljska postaja Gateway služila kot postajališče v Lunini orbiti, preko katerega bi usklajevali prevoz tovora in posadk.

Agencija bo namesto tega obstoječe vire programa Gateway uporabila za druge namene, vključno z gradnjo lunarne baze.

Luna
FOTO: Profimedia

"Pomembne dele obstoječe strojne opreme in objektov programa Gateway je mogoče neposredno prenameniti za podporo kratkoročnim raziskovalnim ciljem, skupaj s tistimi orbitalnimi elementi, ki so potrebni za podporo misije, osredotočene na površje," je povedal Carlos Garcia-Galan, vodja Nasinega programa Moon Base.

Drastično povečanje števila robotskih pristajalnih modulov

Isaacman je dejal, da si bo Nasa prizadevala tudi za drastično povečanje števila robotskih pristajalnih modulov, ki na Luno prevažajo tovor in znanstvene instrumente – s ciljem, da bi pristanki postali mesečni. Za primerjavo, Nasa in njeni komercialni partnerji so od januarja 2024 proti Luni poslali štiri pristajalne module z različno stopnjo uspeha.

Nova misija na Mars

Misija na Mars leta 2028, ki jo je Isaacman poimenoval Vesoljski reaktor 1 Svoboda – ali SR-1 Svoboda – bi prvič uporabila tehnologijo jedrskega električnega pogona v vesolju.

Isaacman je bil glasen zagovornik tehnologije, ki obljublja izjemno učinkovite motorje, idealne za pogon misij v globoko vesolje. Vendar pa tehnologija predstavlja velike oblikovalske izzive in bi lahko prinesla visoke stroške skupaj s tveganji, ki so povezana z izstrelitvijo jedrskih sistemov, vključno s sevanjem.

Uresničitev jedrskega električnega pogona ni edini cilj misije SR-1 Svoboda. Vozilo bi prevzelo cilje, ki so bili predhodno napovedani v okviru predlagane misije Skyfall, namenjene namestitvi helikopterjev na Marsovo površino, ki bi lahko sledili stopinjam Ingenuityja, prvega vozila, ki je doseglo nadzorovan let na Marsu.

Ugotovitve misije SR-1 Svoboda bi prav tako vplivale na načrte Nase za izdelavo fisijskega reaktorja na Lunini površini, ki bi lahko napajal lunino bazo podnevi in ponoči. Agencija je že prej razkrila svojo namero, da bi tak reaktor izstrelila do leta 2030.

nasa luna mars misija cilji

Več stomilijonska kazen za Meto zaradi povzročanja škode mladoletnikom

Rusija sprožila enega največjih napadov v zadnjih mesecih

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Justice4all
25. 03. 2026 14.02
To zgodbo poslušam že 20 let...
Odgovori
+2
2 0
Blue Dream
25. 03. 2026 13.20
flateartherji živjo
Odgovori
0 0
Provocator
25. 03. 2026 12.35
Pojma nimaš ravnozemljaš ali pa si pozabil vzet tablete sinko.
Odgovori
0 0
Ol77
25. 03. 2026 11.46
hahaha kere pravljice spet,😂😂😂...mogoče bojo pa zdej kksno sliko poslal iz lune ko grejo iskat kamermana k so ga takrat gor pustil🤣🤣🤣
Odgovori
+1
1 0
Provocator
25. 03. 2026 12.33
Pojma nimaš ravnozemljaš
Odgovori
0 0
Provocator
25. 03. 2026 12.34
Vzemi tablete ravnozemljaš, pojma nimaš sinko.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Znane Slovenke delile čustvene zapise ob materinskem dnevu
Sedmi na poti: znana Slovenka razkriva radosti materinstva
Sedmi na poti: znana Slovenka razkriva radosti materinstva
Ganljiv trenutek: "Vedno bom tvoj otrok?"
Ganljiv trenutek: "Vedno bom tvoj otrok?"
Zgodba rejnice, ki je odprla dom 17 otrokom: nekateri jo kličejo mami
Zgodba rejnice, ki je odprla dom 17 otrokom: nekateri jo kličejo mami
zadovoljna
Portal
Brez zadržkov jo je poljubil kar pred vsemi
Dnevni horoskop: Ovni bodo ranljivi, device čaka olajšanje
Dnevni horoskop: Ovni bodo ranljivi, device čaka olajšanje
Materinski dan 2026: Kako letos praznovati na poseben način?
Materinski dan 2026: Kako letos praznovati na poseben način?
Ta vzorec bomo letos videli na vsakem koraku
Ta vzorec bomo letos videli na vsakem koraku
vizita
Portal
Michael Douglas razkril prvi znak raka grla: pogost simptom, ki ga mnogi spregledajo
Največja napaka, ki jo naredimo med prazniki (in povzroči zaprtje)
Največja napaka, ki jo naredimo med prazniki (in povzroči zaprtje)
Je mleko namenjeno le otrokom?
Je mleko namenjeno le otrokom?
Zakaj je beli sloj na pomaranči pomembnejši, kot si mislite
Zakaj je beli sloj na pomaranči pomembnejši, kot si mislite
cekin
Portal
Visoka odškodnina zaradi napak pri prenovi v lastni režiji
Cene stanovanjskih nepremičnin lani višje za 5,8 odstotka
Cene stanovanjskih nepremičnin lani višje za 5,8 odstotka
Račun za elektriko nižji za 60 odstotkov in več? Tako vam bo uspelo
Račun za elektriko nižji za 60 odstotkov in več? Tako vam bo uspelo
Zaradi preveč pikantne omake zahteval 92.000 evrov!
Zaradi preveč pikantne omake zahteval 92.000 evrov!
moskisvet
Portal
Z vročimi fotografijami dviguje temperaturo
Največja past preživetja, o kateri nihče ne govori
Največja past preživetja, o kateri nihče ne govori
6 razlogov, zaradi katerih moški začnejo pridobivati kilograme
6 razlogov, zaradi katerih moški začnejo pridobivati kilograme
Umrl Leonid Radvinsky, vizionar platforme OnlyFans
Umrl Leonid Radvinsky, vizionar platforme OnlyFans
dominvrt
Portal
Zaščita vrta pred polži golači: Sadite čebulnice in rešite pridelek
Kmetje, pozor: nepravilno kurjenje pomeni visoke globe
Kmetje, pozor: nepravilno kurjenje pomeni visoke globe
Sedem ukradenih psov pobegnilo iz tovornjaka in prehodilo 17 km do doma
Sedem ukradenih psov pobegnilo iz tovornjaka in prehodilo 17 km do doma
Kupila hišo, v kateri je živelo kar 43 mačk
Kupila hišo, v kateri je živelo kar 43 mačk
okusno
Portal
Sladica, ki jo pripravite v 10 minutah (brez pečice)
Pogosta napaka, zaradi katere jajca med kuhanjem počijo
Pogosta napaka, zaradi katere jajca med kuhanjem počijo
Natalija Bratkovič po tej jedi: 'Nikoli več!'
Natalija Bratkovič po tej jedi: 'Nikoli več!'
Enostavno kosilo za hujšanje in dobro počutje
Enostavno kosilo za hujšanje in dobro počutje
voyo
Portal
Kmetija
Priscilla
Priscilla
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
Parazit
Parazit
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1599