'Naša Zara pomaga v Jablanici: lahko nadomesti 30 reševalcev'

Med tistimi, ki so po katastrofalnih poplavah odpotovali na pomoč v Bosno in Hercegovino, je tudi 11 članov hrvaške gorske reševalne službe (HGSS). Kot so sporočili, pomagajo reševalcem na območju Jablanice. Na terenu so s štirimi terenskimi vozili, dvema ploviloma in psičko Zaro.