'Naše poslanstvo oživljanja krščanske demokracije in desnosredinskih strank v Evropi ni končano'

Manfred Weber je tovrstne ambicije imel, a si je, tudi v luči turbulentnega dogajanja na evropskem političnem parketu, ki se sooča z okrevanjem po pandemiji, grožnjo nove migrantske krize, porastom populizma v nekaterih članicah in spremembami, ki jih bodo prinesle volitve v Nemčiji, očitno premislil, in prednost dal nadaljevanju vodenja EPP.

Potem ko so se po zadnjih volitvah v Evropski parlament tri največje politične skupine dogovorile, da si bodo vodenje EP razdelile, se namreč konec leta bližajo vmesni roki, in skupina EPP danes začenja postopek imenovanja svojega kandidata za predsednika Evropskega parlamenta.

Webrovo vodenje EPP so sicer zaznamovali spori z Madžarsko in Poljsko glede vladavine prava, korupcije in svobode medijev. Weber je namreč trden pristaš zmerne struje EPP, zato te dni tudi izraža jasno podporo Donaldu Tusku, ki se vrača v poljsko politiko in upa, da mu bo uspelo doseči preobrat v državi, od koder prihajajo poročila o pritisku na svoboščine.

"Donald Tusk je sprejel pogumno in pomembno odločitev, da se bo na Poljskem boril za boljšo prihodnost svoje domovine. V čast bi mi bilo, če bi ga nadomestil kot predsednika EPP in evropsko krščansko demokracijo vodil v prihodnost," je še zapisal.

"Imejmo ambicije za prihodnost te celine, za prihodnost evropskega načina življenja. Temeljno načelo delovanja Evropske unije je demokracija. V zvezi s tem želim okrepiti Evropski parlament, ker je edina institucija, ki jo neposredno izvolijo državljani Evrope. Moramo biti zgled vodenja, kar pomeni, da moramo preseči vsakodnevne izzive. Mislim, da je to glavna naloga za prihodnost, če želimo imeti vlogo na svetovni ravni, pri tem pa upoštevati Kitajsko, Rusijo in ZDA. Moramo biti močnejši pri mednarodnih zadevah. Mnogi ljudje so skeptični glede poglabljanja Evropske unije. Slišati jih je treba. Povabiti želimo ljudi. Poslušati želimo ljudi. Želim videti čim več razprav po vsej Evropi," je pred kratkim dejal o svoji viziji povezave. Webrovi kritiki medtem menijo, da vodi "politiko brez identitete", zaradi česar nekoč daleč najmočnejša evropska politična družina že nekaj časa izgublja podporo.

V zelo kritičnem verbalnem napadu na Viktorja Orbana pa je pred časom dejal, da "odprava pravne države, nacionalizem in spodbujanje delitev niso prava orodja za spopadanje z velikimi gospodarskimi, socialnimi in družbenimi pretresi". Kritika je sledila Orbanovi primerjavi EU z režimom Sovjetske zveze, kar je bil le eden od prepirov med EPP in Orbanovo stranko Fidesz. EPP je novembra 2019 suspendirala Fidesz zaradi pomislekov glede nazadovanja vladavine prava na Madžarskem in napadov na Evropsko komisijo. Weber je takrat tudi dejal: "Vsakdo, ki Evropsko unijo enači z avtoritarnim režimom sovjetskih komunistov, želi uničiti Evropo, ki jo je zgradila generacija politikov Helmuta Kohla." Fidesz je nato EPP zapustil, se pa pretresi za EPP s tem niso končali, saj številni menijo, da ji manjka nekdanja jasna vizija, ki so jo imeli njeni pretekli voditelji – težava, s katero naj bi se evropska krščanska demokracija pravzaprav spopadala v vseh državah, kjer je prisotna.

Na Webrove napovedi se je s pozitivnimi sporočili že odzvalo več članov skupine EPP, med njimi evropska poslanka Ljudmila Novak (NSi), ki pripada tej politični družini: "Dragi Manfred Weber, to je zelo preudarna odločitev. Hvala vam. Skupina EPP in stranka EPP bosta v prihodnje potrebovali veliko poguma. Predvsem pa bomo potrebovali modro vodstvo, ki bo temeljilo na naših skupnih zgodovinskih vrednotah. Imate mojo popolno podporo."