'Naše uniforme so bile povsem krvave, kar je naredil ta človek, je zlo'

Kot je za CNN razkril direktor teskaškega oddelka za javno varnost, Steven McCraw, je teksaški krvnik Salvador Ramos pred morilskim pohodom na tamkajšnji osnovni šolo doma ustrelil v glavo tudi svojo 66-letno babico, ki se še vedno bori za življenje v bolnišnici v San Antoniu.

Osemnajstletnik se je nato z babičinim avtomobil odpeljal do šole in pri tem povzročil manjšo prometno nesrečo. "Ko je stopil iz avtomobila je imel na ramenih nahrbtnik, v rokah pa puško," je povedal McCraw. Najprej je želel vstopiti skozi glavni vhod, a je tam naletel na varnostnika. Z njim je spregovoril nekaj besed, do obračuna med njima pa ni prišlo. Ramos je obrnil in se nato v šolo skušal prebiti skozi zadnji vhod, kar mi je tudi uspelo.

Po besedah teksaškega guvernerja Georgea Abbotta je Ramos vstopil v eno od učilnic, ki je bila interno povezana še z drugo učilnico. Vse žrtve strelskega pohoda so se nahajale v teh dveh prostorih. Ramos se je po krvavem obračunu skril za barikado. Vsi policisti, ki so bili na kraju in bilo jih je več deset, so bili strnjeni v teh dveh učilnicah oziroma okoli njiju, je dejal Abbott.