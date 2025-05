Nasedla ladja spet pluje, lastnik hiše: Čas je, da ji rečem adijo

Nesreča se je zgodila v četrtek malo pred šesto uro zjutraj, svet pa je novica obkrožila tudi zaradi lastnika hiše Johana Helberga , ki je vse skupaj prespal. Zbudil se je šele, ko ga je po telefonu poklical sose d. "Če bi šla pet metrov bolj južno, bi končala v moji spalnici," je za norveško televizijo NRK povedal, da je šlo za las. Na srečo se to ni zgodilo, hiša je ostala cela, on pa tudi. Je pa zato nekaj dni namesto v razgledu na fjord "užival" v pogledu na ogromno ladjo.

Na Norveškem so vložili obtožnico proti navigatorju tovorne ladje, ki je pretekli teden skoraj zadela hišo na obali fjorda. Očitajo mu, da je zaspal na dolžnosti, ladja pa je zato skrenila s smeri in nasedla.

Na dvorišču pred hišo mu je nasedla ladja, on pa trdno spal

Vse do danes, ko so jo končno uspeli splaviti in odvleči stran. "Lepo jo je bilo pozdraviti, zdaj pa je čas, da ji rečem adijo," se je ob tem pošalil Helberg.

Že konec tedna so sicer poskušali izkoristiti plimo, a jim ni uspelo, zato so včeraj ves dan z ladje odvažali kontejnerje, da bi zmanjšali težo. V novem poskusu reševanja se je vse odvijalo po načrtih, nazaj na morje pa so jo potegnili v pol ure.