Nasedla ladja v Sueškem prekopu blokira za 8,1 milijarde evrov prometa na dan

Kot smo poročali , je ogromna ladja Ever Given, dolga kar za štiri nogometna igrišča, nasedla v Sueškem prekopu in tam povsem onemogočila promet. Pri vsem skupaj ne gre le za izjemen logistični zalogaj, temveč tudi za velikansko gospodarsko škodo. Čez Sueški prekop namreč dnevno prepeljejo za približno 8,1 milijarde evrov blaga, piše BBC .

Vsako uro to plovno pot prepotuje za 340 milijonov evrov prometa, še piše BBC. Gre namreč za glavno plovno pot med zahodnim in vzhodnim delom sveta. Po oceni strokovne revije za ladijski promet Lloyd's Listvrednost blaga, ki se vsak dan pripelje z zahoda, znaša 4,3 milijarde evrov, vrednost blaga z vzhoda pa 3,8 milijarde evrov.

S širitvijo globalne trgovine v zadnjem desetletju se je velikost kontejnerskih ladij skoraj podvojila, še ugotavljajo pri omenjeni reviji in se sprašujejo, ali so plovila postala prevelika. Nesrečna ladja Ever Given je bila, ko je nasedla, natovorjena z več kot 20.000 kontejnerji.

Incident se je zgodil v torek severno od sueškega pristanišča. Ladja za prevoz kontejnerjev Ever Given, registrirana v Panami, je bila iz Kitajske namenjena v Rotterdam na Nizozemskem in je plula skozi prekop na poti do Sredozemskega morja. Ladja, dolga 400 in široka 59 metrov, je v peščenem neurju zavila s predvidene poti in nasedla. Satelitski posnetki kažejo, da je obtičala diagonalno in bolj ali manj zaprla kanal.

V sredo je zato na območju nastal velik zastoj ladij, ki so ga skušali sprostiti tako, da so začasno odprli starejši del kanala. Egiptovski organ SCA, ki upravlja prekop, je obenem sporočil, da skušajo 200.000 ton težko plovilo na vse načine čim prej znova splaviti, med drugim z vlačilci in izkopavanji oziroma širjenjem tistega dela kanala, kjer je ladja nasedla.

Lastnik ladje, japonsko podjetje Shoei Kisen Kaisha, je nato sporočil, da se pri poskusih, da bi splavili ladjo, soočajo z "izjemnimi težavami", ter se obenem opravičil vsem prizadetim. SCA pa je sporočil, da "začasno ustavlja promet" skozi kanal.

Več kot 150 let star Sueški prekop je ena najpomembnejših trgovinskih poti na svetu, saj po njem poteka okoli 12 odstotkov vse mednarodne pomorske trgovine. Lani je čez prekop plulo skoraj 19.000 ladij.