Nasedla ledena gora bi lahko ogrozila življenja številnih pingvinov in tjulnjev

Morski tokovi antarktične ledene gore pogosto odnesejo do britanskega čezmorskega ozemlja Južne Georgije, kjer je voda bolj plitva, zato ni nič nenavadnega, da te nasedejo. Kmalu bi lahko nasedla tudi največja ledena gora na svetu, znana kot A68a, kar pa je problematično, saj je kljub svoji velikosti precej tanka. Prav zato bi jo lahko, preden nasede, odneslo vse do obale Južne Georgije, kar pa predstavlja veliko nevarnost za tamkajšnji ekosistem, še posebej za tjulnje in pingvine.

Če bo ledena gora nasedla, bo ne le zdrobila in uničila vsa bitja, ki živijo na morskem dnu, pač pa blokirala tudi običajne poti drugih živali, kar jim lahko onemogoči ustrezno hranjenje mladičev. "Ekosistemi se lahko in se seveda tudi bodo obnovili, toda obstaja nevarnost, da bo tako velika ledena gora zataknjena ostala tudi 10 let," je povedal Geraint Tarling raziskovalec britanskega sveta za antarktične raziskave (BAS). "In to bi lahko zelo vplivalo ne le na ekosistem Južne Georgije, temveč tudi na njeno gospodarstvo,"je dodal. Velike ledene gore nasedejo na plitvinah in se počasi stopijo Britansko čezmorsko ozemlje, med drugim tudi otok Južna Georgija, je neke vrste pokopališče za največje antarktične ledene gore. Veliki kosi ledu z bele celine odcepijo, nato pa jih močni tokovi ponesejo do plitvine celinskega pasu, ki obdaja oddaljeni otok. Vedno znova tako ledene skulpture nasedejo na plitvinah in se počasi stopijo, poročaBBC. Veliki kosi ledu se z bele celine odcepijo, nato pa jih močni tokovi ponesejo do plitvine celinskega pasu, ki obdaja Južno Georgijo. A68a ima obliko roke s kazalcem. Od Antarktike se je odcepila sredi leta 2017 in vse od takrat pluje po tako imenovani "cesti ledenih gora". Trenutno se nahaja le še nekaj sto kilometrov jugozahodno od Britanskega čezmorskega ozemlja. Ledena gora je velika okoli 4200 kvadratnih kilometrov in tehta na stotine milijard ton. A najbolj težavna je njegova debelina, saj je v primerjavi z ostalimi ledenimi gorami, izjemno tanka. Pod vodo sega približno 200 metrov, če ne še manj, kar pa pomeni, da bi jo lahko, preden nasede, odneslo vse do obale Južne Georgije. Kot pojasnjuje Tarling, bi lahko imela takšna bližina ledene gore ogromne posledice za prehranjevalno verigo kopenskih plenilcev. "Za pingvine in tjulnje je najbolj pomembno prehranjevanje v obdobju vzreje mladičev. Ključnega pomena je razdalja, ki jo morajo prehoditi, da najdejo hrano. Če bodo morali delati velike ovinke, pomeni, da se ne bodo pravočasno vrnili k mladičem, te pa bi se lahko vmes sestradali do smrti," je še pojasnil. V letu 2004 je na obali Južne Georgije pristal kolos A38, na plažah pa so našli nešteto mrtvih pingvinov in mladičev tjulnjev. Potencialni vplivi nasedle ledene gore so večplastni Tarling poskuša bolj natančno preučiti morebitne posledice nasedanja A68a. Predvsem bi se rad osredotočil na najslabši možni scenarij, in sicer da bi ledena gora nasedla prav na enem najpomembnejših delov za prostoživeče živali pa tudi za lokalno ribiško industrijo. Potencialni vplivi nasedanja ledene gore so sicer večplastni - in ne vsi negativni, še poudarja raziskovalec. Dodal je, da ledene gore s seboj prinesejo ogromne količine prahu, ki lahko oplodi oceanski plankton okoli njih, kar pa bo pozitivno vplivalo na prehranjevalno verigo. Čeprav satelitski posnetki kažejo, da je A68a na neposredni poti proti Južni Georgiji, še vedno obstaja možnost, da zavije drugam. Vse je mogoče, pravi strokovnjak BAS-a za daljinsko zaznavanje in kartografijoPeter Fretwell. "Zelo težko je oceniti, kaj točno se bo zgodilo," je dejal.