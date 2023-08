Naselje ob Zagrebu stresla eksplozija, umrla dva starejša krajana

V namestitvi za starejše občane v hrvaškem mestu Dugo Selo je danes popoldne odjeknila močna eksplozija. V njej sta umrli dve osebi, in sicer 81-letna ženska ter 85-letni moški. Še ena oseba je huje poškodovana, so nekaj po poldrugi uri sporočili policisti. 79-letnega poškodovanca so odpeljali v bolnišnico v zagrebški Dubravi. Tam so ga operirali, sedaj se na oddelku za intenzivno nego bori za svoje življenje, poroča Dnevnik.hr.

"Huje je poškodovan po nogah in trebuhu," je povedal kirurg iz bolnišnice Kristijan Ćupurdija.

Policijska preiskava še vedno poteka, uradno pa vzroka za eksplozijo še ne vedo. Potrdili so le, da se je eksplozija zgodila v notranjosti hiše. Kot je sicer povedal gasilski poveljnik PGD Dugo Selo Željko Remenar, ob pregledu stavbe niso našli znakov, da bi eksplozija nastala zaradi uhajanja plina, ob tem bi tudi zagorelo. Neuradno je počilo zaradi eksplozivne naprave.

Močan pok je močno presenetil občane. Za hrvaške medije so pretreseno opisovali, da so se ob eksploziji stresle tudi sosednje hiše. "Nikogar nisem videl, nato pa sem pogledal na drugo stran, da vidim, kaj se dogaja, in tam sem videl policije," je pripovedoval krajan Frančišek.

Policijska preiskava bo najverjetneje potekala dolgo v noč.